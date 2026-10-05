LG전자, 북미서 5GW 대형 수주…AI 데이터센터 냉각사업 본궤도

에어와 5GW 장기공급계약…북미 AIDC 공급망 본격 진입

칠러 넘어 CDU로 공급 확대…연말 누적 수주 수조원 가시권

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 북미 인공지능(AI) 데이터센터 시장에서 총 5기가와트(GW) 규모의 냉각솔루션 장기 공급 계약을 따냈다. 단발성 프로젝트가 아닌 장기공급계약을 통해 북미 AI 데이터센터 공급망에 본격 진입하면서 냉각솔루션 사업 확대에도 속도가 붙을 전망이다.

LG전자는 미국법인이 최근 북미 인프라 플랫폼 기업 에어 컨트롤 콘셉트(AIR Control Concept·에어)와 AI 데이터센터용 칠러 장기공급계약(LTA)을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 계약에 따라 LG전자는 총 5GW 규모의 AI 데이터센터에 고효율 칠러 등 냉각솔루션을 순차적으로 공급한다. 구체적인 계약 금액과 공급 기간은 공개하지 않았다.

5GW는 최근 빠르게 늘고 있는 글로벌 데이터센터 전력 수요와 비교해도 상당한 규모다. 시장조사업체 옴디아는 전 세계 데이터센터의 전력 수요가 2026년 226GW에서 2027년 334GW로 108GW 늘어날 것으로 전망하고 있다. LG전자가 이번 계약으로 확보한 5GW는 연간 증가분의 약 5%에 해당한다.

LG전자는 최근 미국 '에어 컨트롤 콘셉트(AIR Control Concept)'社와 총 5기가와트(GW) 규모의 AI 데이터센터 냉각솔루션을 공급하는 장기 공급 본계약(LTA, Long-Term Supply Agreement)을 체결했다. (사진 윗줄 왼쪽부터) LG전자 북미지역대표 곽도영 부사장, LG전자 ES사업본부장 이재성 사장, (사진 아래줄 왼쪽부터) LG전자 미국법인 ES담당 안혁성 상무, 헤이든 블랜드(Hayden Bland) 에어 컨트롤 콘셉트 사장(President). [사진=LG전자]

◆5GW 대형 장기계약…북미 AIDC 공급망 본격 진입

에어는 미국과 캐나다를 중심으로 AI 데이터센터 설계와 구축, 공공조달, 애프터마켓 서비스 등을 제공하는 인프라 플랫폼 기업이다. 데이터센터 전문 자회사 AMC(AIR Mission Critical)를 통해 대형 프로젝트를 수행하고 있으며 글로벌 주요 데이터센터 사업자를 고객으로 확보하고 있다.

LG전자가 에어와 대규모 장기계약을 체결하면서 북미 AI 데이터센터 시장에서 안정적인 공급 기반을 확보했다는 평가가 나온다. 프로젝트별 입찰을 거쳐야 하는 단발성 공급에서 벗어나 일정 규모의 물량을 장기간 공급할 수 있게 됐기 때문이다.

◆칠러 넘어 CDU까지…'칩 투 칠러'로 사업 확대

특히 AI 데이터센터의 서버 전력 밀도가 높아지면서 냉각솔루션의 중요성도 커지고 있다. 고성능 그래픽처리장치(GPU) 탑재량이 늘면서 기존 공랭식 방식만으로는 서버에서 발생하는 열을 처리하기 어려워져 액체를 이용해 직접 열을 식히는 수랭식 냉각 기술 도입이 빠르게 확산되고 있다.

LG전자와 에어는 이번 칠러 공급을 넘어 액체냉각 핵심 설비인 냉각수분배장치(CDU) 등으로 공급 품목을 확대하는 방안도 논의하고 있다. LG전자는 공랭식과 액체냉각을 아우르는 이른바 '칩 투 칠러(Chip to Chiller)' 전략을 앞세워 AI 데이터센터 냉각 사업의 영역을 넓히고 있다.

LG전자는 60년간 냉난방공조(HVAC) 사업을 통해 원자력발전소와 대형 병원 등 높은 신뢰성이 요구되는 시설에 냉각설비를 공급해 왔다. 최근에는 이 같은 경험을 AI 데이터센터 시장으로 확대하고 있다.

지난해 수주한 북미 대형 AI 데이터센터 프로젝트에는 올해부터 냉각솔루션 공급과 설치를 본격화하고 있으며 중동과 인도네시아 등에서도 데이터센터 냉각 프로젝트를 잇따라 확보했다. 최근에는 미국 버지니아주에 AI 데이터센터용 칠러 생산거점을 마련하기로 하는 등 북미 현지 생산능력 확대에도 나서고 있다.

◆상반기 수주 6000억 돌파…연말 '수조원' 가시권

사업 규모도 빠르게 커지고 있다. LG전자의 올해 상반기 AI 데이터센터 냉각솔루션 수주액은 6000억원을 넘어섰다. 회사는 이번 장기공급계약 등을 바탕으로 연말 누적 수주액이 수조원 수준에 이를 것으로 보고 있다. 이에 따라 당초 2027년 말로 잡았던 칠러 사업 매출 1조원 달성 시점도 앞당겨질 가능성이 커졌다.

시장조사업체 포춘비즈니스인사이트는 글로벌 AI 데이터센터 시장이 연평균 약 26% 성장해 2034년 약 1335억달러 규모로 확대될 것으로 전망하고 있다. AI 투자 확대와 함께 데이터센터의 전력 밀도가 높아질수록 칠러와 CDU 등 냉각 인프라 수요도 함께 커질 것으로 예상된다.

이재성 LG전자 ES사업본부장 사장은 "고효율 칠러와 고성능 액체냉각 솔루션 등 차별화된 기술력과 대규모 데이터센터 공급 경험을 바탕으로 글로벌 AI 데이터센터 냉각 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

syu@newspim.com