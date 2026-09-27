LG전자, 엔비디아 'AI 데이터센터 냉각' 공식 파트너 등재

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 27일 엔비디아 NPN 파트너로 등재됐다.
- 국내 기업 최초로 600kW·1MW CDU 승인 요건을 충족했다.
- LG전자는 AI 데이터센터 냉각솔루션 수주를 넓힌다.
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[서울 = 뉴스핌] 김기락 기자 = LG전자가 엔비디아의 공식 파트너 프로그램인 '엔비디아 파트너 네트워크(NPN)'의 'Power and Cooling' 분야 파트너로 등재됐다.
엔비디아 파트너 네트워크는 AI 데이터센터와 AI 팩토리 구축에 필요한 검증된 파트너와 솔루션을 고객에게 연결하는 글로벌 프로그램이다. 파트너사들은 기술 협력과 영업 기회, 마케팅 지원을 받을 수 있다.
LG전자는 국내 기업 최초로 600kW 및 1MW급 냉각수 분배장치(CDU)에 대한 엔비디아 규격 승인 요건을 충족했다. 2.5MW급 CDU는 AI 팩토리 규격 승인을 받아 엔비디아 'DSX 레디 CDU' 제품으로 인정받았다.
이번 등재로 LG전자는 엔비디아 기술 기반 AI 데이터센터를 구축하는 글로벌 고객에게 냉각솔루션을 제안할 수 있는 기회를 얻었다. 차세대 AI 데이터센터 기획과 설계 초기 단계부터 LG전자의 칠러와 CDU 등이 검토될 가능성이 높아졌다.
LG전자는 2011년 데이터센터 냉각 시장에 진출한 이후 공랭식·수랭식 칠러를 기반으로 경쟁력을 구축해왔다. 최근에는 고발열 AI 서버용 칩셋을 직접 식히는 액체냉각 솔루션까지 개발했다. 칠러와 CDU, 칩의 열을 직접 흡수하는 콜드 플레이트까지 갖춘 '칩 투 칠러' 풀 라인업을 완성했으며, 전원 이중화와 ±0.25°C 수준의 초정밀 온도 제어 등 높은 신뢰성의 기술을 축적해왔다.
LG전자 ES사업본부장 이재성 사장은 "엔비디아 파트너 네트워크 등재는 LG전자의 열관리 기술력이 차세대 AI 데이터센터 인프라를 위한 최적의 솔루션이라는 점을 글로벌 시장에 입증한 성과"라고 말했다. LG전자는 북미 시장을 비롯해 하이퍼스케일러와 코로케이션 시장 확대를 목표로 하고 있다.
peoplekim@newspim.com