롯데온, 28일부터 '9월 패세라' 최대 93% 할인

AI 핵심 요약beta
- 롯데온이 28일부터 10월 11일까지 9월 패세라 행사를 열었다.
- 가을 신상품과 간절기 아우터, 겨울 상품을 최대 93% 할인 판매했다.
- 나이키 등 브랜드별 매일 혜택과 재입고 인기 상품도 선보였다.
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[서울 = 뉴스핌] 김기락 기자 = 롯데온이 28일부터 10월 11일까지 '9월 패세라' 행사를 진행한다. 가을 신상품과 간절기 아우터, 겨울 시즌 상품 등을 최대 93% 할인으로 판매한다.
행사 기간 나이키, 헤지스, 닥스, 쥬아르, 코오롱스포츠, 게스, 타미힐피거, 디스커버리 등 브랜드별로 매일 할인 혜택을 제공한다.
가을 신상품으로는 루시다 레더 재킷, 슬로우롤리 워크 재킷, 드로우핏우먼 하프 트렌치 재킷, 제너럴아이디어 가디건 등을 선보인다. 에르노 여성 패딩, 마리끌레르 페이크 퍼 니트 집업, 타미힐피거·라코스테 여성 가디건 등도 준비했다.
일교차가 큰 시기에 활용하기 좋은 아우터도 다양하게 구성했다. 파렌하이트 점퍼, 마리끌레르 패딩, 디스커버리 바람막이, 커버낫 경량 아우터, 헨리코튼 초어재킷, 리바이스 트러커 재킷 등 남녀 및 키즈 상품을 갖췄다.
품절 후 재입고된 인기 상품도 선보인다. 메이블루 하이넥 하프 트렌치코트, 메트로시티 카메라백, 허시파피 남성 소가죽 슬립온 로퍼, 샤틴 페이크 레더 점퍼 등이 대표 상품이다. 푸마 바디웨어, 마인드브릿지 니트, 더레노마 니트, 폴스부띠끄 숄더백, 지오지아 간절기 셔츠 등 일부 상품은 반값 수준의 할인을 받을 수 있다.
peoplekim@newspim.com