최태원 "멕시코는 글로벌 경제 거점"...제조 넘어 AI·공급망 협력 넓힌다

첨단산업·공급망, 신산업·에너지, 문화창조산업 협력 모색

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 한국과 멕시코가 자동차·전자·철강 등 제조업을 중심으로 쌓아온 경제협력을 첨단산업과 공급망, 에너지, 문화콘텐츠를 아우르는 '공동성장 파트너십'으로 확대하기로 했다. 이재명 대통령의 멕시코 국빈 방문을 계기로 양국 정부와 경제계가 교역·투자 제도 개선과 미래산업 협력에 속도를 내는 모습이다.

대한상공회의소는 멕시코 대외무역위원회(COMCE), 기업조정위원회(CCE)와 지난 25일 멕시코시티 세계무역센터에서 '한·멕시코 비즈니스 포럼'을 열었다고 27일 밝혔다. 행사에는 이 대통령을 비롯해 양국 정부와 경제계 인사 약 300명이 참석했다.

한국에서는 최태원 대한상의 회장 겸 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 구자은 LS그룹 회장, 노태문 삼성전자 사장, 송호성 기아 사장, 윤진식 한국무역협회 회장 등이 참석했다. 멕시코에서는 마르셀로 에브라르드 경제부 장관과 프란시스코 곤살레스 COMCE 부회장, 움베르토 에스케다 멕시코·한국경제협력위원장 등이 자리했다.

멕시코를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 25일(현지시간) 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 함께 한국-멕시코 비즈니스 포럼에 참석하고 있다. [사진=청와대] 2026.09.26 photo@newspim.com

포럼은 '한·멕시코, 함께 만드는 새로운 성장의 길'을 주제로 첨단산업·공급망, 신산업·에너지, 문화창조산업 등 3대 분야의 협력 방안을 논의했다. 대한상의와 COMCE는 기존 양해각서를 바탕으로 미래산업 분야 기업 교류와 사업 기회 발굴을 확대하기 위한 새 양해각서도 체결했다.

최 회장은 "멕시코는 중남미의 핵심 국가이자 글로벌 시장 접근성이 뛰어난 중요한 경제 거점"이라며 "한국의 기술·투자 역량과 멕시코의 제조 기반·인재가 결합하면 양국이 만들어갈 가능성은 더 커질 것"이라고 말했다. 이어 "첨단산업과 공급망에서 새 기회를 만들고, 신산업·에너지와 문화·콘텐츠를 통해 시장을 더 가깝게 연결해야 한다"고 강조했다.

윤철민 대한상의 국제통상본부장은 "이번 포럼을 통해 제조·공급망을 중심으로 다져온 양국 경제협력이 첨단산업과 에너지, 문화창조산업 등 미래 성장 분야로 확장될 수 있음을 확인했다"며 "대한상의는 앞으로도 양국 기업 간 교류를 확대해 실질적인 비즈니스 성과가 도출되도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

이 대통령도 양국의 상호보완적 산업구조를 감안하면 한·멕시코 무역협정이 경제협력을 고도화하는 기반이 될 것이라며, 무역협정 논의 재개 필요성을 제기했다. 멕시코가 북미 공급망의 핵심 생산 거점으로 부상한 만큼, 한국 기업으로서는 현지 생산을 넘어 AI·에너지·항공우주·첨단소재 분야까지 협력 지형을 넓히는 계기가 될 전망이다.

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