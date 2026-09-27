세븐일레븐, '리그 오브 레전드 카드' 한정 판매

AI 핵심 요약beta
- 세븐일레븐이 27일 LoL 공식 카드 출시했다.
- 리프트바운드 오리진 한국어판을 2000원에 판다.
- 12종 캐릭터·300종 카드와 아리 카드도 담았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울 = 뉴스핌] 김기락 기자 = 세븐일레븐이 국내 점유율 1위 게임 '리그 오브 레전드(LoL)'의 공식 트레이딩 카드를 편의점에서 한정 판매하기 시작했다.
코리아세븐이 운영하는 세븐일레븐은 LoL의 세계관을 담은 오프라인 카드게임 '리프트바운드 오리진' 한국어판을 출시했다. 팩 1개당 5장의 카드가 들어있으며 가격은 2000원이다.
카드는 야스오, 티모, 징크스 등 12종의 인기 캐릭터와 각 캐릭터의 스킬, 아이템, 스펠 등 총 300여 종으로 구성됐다. 이용자들은 각 캐릭터의 특성이 담긴 덱을 구성해 1대1 승부는 물론 2대2 팀 대항전, 최대 4인 개인전 등 다양한 방식으로 게임을 즐길 수 있다.
국내 시장 전용으로 특별 기획된 '아리, 구미호' 카드도 수록됐다. 2011년 LoL 국내 서비스 정식 출시를 기념해 제작됐던 한복 아리 스킨을 오마주한 일러스트로 완성됐다.
세븐일레븐은 2023년 K리그 카드를 시작으로 프리미어리그, 프로야구, 프로농구, 프로배구 등 스포츠 카드를 선보이며 누적 판매량 1700만 팩 이상을 기록했다. K-POP 아티스트 포토카드와 전용 자판기도 운영 중이다.
peoplekim@newspim.com