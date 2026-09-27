삼성전자, 멕시코 K-박람회서 스마트폰·가전 등 AI 기술 선보여

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 27일 멕시코 K-박람회서 AI 제품을 선보였다.
- 갤럭시 AI와 비전 AI 컴패니언, 스마트싱스를 전시했다.
- K-팝 등 한류 체험존에서 AI 활용 경험을 제공했다.
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[서울 = 뉴스핌] 김기락 기자 = 삼성전자는 지난 24일부터 27일까지 멕시코시티 월드 트레이드 센터에서 열린 '2026 멕시코 K-박람회'에 참가해 갤럭시 AI, 비전 AI 컴패니언, 스마트싱스 등 AI 기반 제품과 서비스를 선보였다고 밝혔다.
문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관한 이번 행사는 K-팝, 게임, 영상, 뷰티, 패션, 음식 등 한국 문화 콘텐츠를 소개하는 한류 행사다.
삼성전자는 스마트폰, TV, 모니터, 웨어러블, 가전 등 다양한 제품에 AI 기술을 연결한 체험 공간을 마련했다. 갤럭시 Z 시리즈를 통해 갤럭시 AI의 실시간 통역, 사진·영상 촬영, 콘텐츠 제작 기능을 체험할 수 있게 했으며, 2026년형 삼성 TV에 탑재된 비전 AI 컴패니언은 시청 흐름을 방해하지 않으면서 개인화된 콘텐츠를 추천했다.
스마트싱스는 갤럭시 기기와 TV, 비스포크 AI 가전을 연결해 기기 제어와 에너지 사용량 관리를 한 곳에서 할 수 있도록 했다.
부스에는 K-팝 바, 스트리머 스튜디오, TV 룸, 게이밍존, 웰니스존 등 다양한 체험 공간이 마련됐다. K-팝 바와 스트리머 스튜디오에서는 관람객들이 갤럭시 Z 시리즈와 갤럭시 AI로 음악을 감상하고 콘텐츠를 직접 제작했다.
TV 룸에서는 마이크로 RGB와 더 프레임 프로 TV를 통해 K-드라마와 공연을 감상하고 아트 모드로 예술 작품을 즐길 수 있었다. 게이밍존에서는 49형 오디세이 OLED G9 모니터로 게임을 체험했으며, 웰니스존에서는 갤럭시 워치 9과 삼성 헬스를 연동해 활동량과 수면 패턴 등 건강 정보를 확인할 수 있었다.
삼성전자 멕시코 법인장 윤호용 상무는 "이번 행사는 삼성전자의 AI와 초연결 생태계가 중남미 K-컬처 팬덤과 만나는 자리였다"고 말했다.
peoplekim@newspim.com