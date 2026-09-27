쿠팡, 10월 4일까지 '프리미엄 식품 기획전'

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 프리미엄 푸드 기획전을 내달 4일까지 진행했다.
- 올리브오일·음료 등 프리미엄 식품을 로켓배송으로 판매했다.
- 400여개 브랜드 1만여개 상품을 상설 전문관에 입점했다.
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[서울 = 뉴스핌] 김기락 기자 = 쿠팡이 프리미엄 식품 브랜드 상품을 할인 혜택과 함께 판매하는 '프리미엄 푸드' 기획전을 내달 4일까지 진행한다.
올리브오일·조미료, 음료·커피·차, 건강식품, 과자·간식 등 다양한 카테고리의 프리미엄 식품을 로켓배송으로 제공한다. 고객들이 상품을 쉽게 찾을 수 있도록 베스트 특가, 브랜드 존, 최근 구매 많은 상품, 별점 4점 이상 등 다양한 테마관을 운영한다.
쿠팡의 상설 '프리미엄 푸드' 전문관에는 400여 개 브랜드의 1만여 개 상품이 입점해 있다. 국내외 유명 백화점과 프리미엄 유통 채널에서 판매되는 브랜드들로 구성됐으며, 제한적인 유통 채널에서만 접할 수 있었던 상품들을 로켓배송으로 받을 수 있다.
전문관은 초콜릿, 커피·차, 건강식품, 올리브오일, 조미료·향신료, 생수·음료, 간식·시리얼·견과류, 통조림·장·소스, 잼·스프레드, 면·곡물 등으로 세분화된 카테고리를 운영한다.
대표 입점 브랜드로는 이탈리아 왕실에서 즐겨 찾은 200년 전통 초콜릿 브랜드 '마야니', 뉴질랜드산 마누카꿀 브랜드 '콤비타', 북유럽 건강기능식품 브랜드 '덴프스', 인도 프리미엄 티 브랜드 '압끼빠산드', 이탈리아 프리미엄 탄산음료 브랜드 '갈바니나' 등이 있다. 기획전 대표 상품으로는 이야이야앤프렌즈 엑스트라 버진 올리브오일, 세노비스 뉴 트리플러스 오메가3 이뮨 멀티비타민, 피지워터 생수 등을 준비했다.
peoplekim@newspim.com