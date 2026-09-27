나경원 "추석 민심, 폭발 직전의 분노…경제·안보 온통 지뢰밭"

AI 핵심 요약beta
- 나경원 의원이 27일 추석 민심을 전하며 이재명 정부를 비판했다.
- 고물가·부동산·대출 규제 등 경제정책을 지뢰밭이라 지적했다.
- 안보도 흔들린다며 북한 눈치 보기와 국민 외면을 주장했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 나경원 국민의힘 의원은 27일 추석 연휴 기간 확인한 민심을 전하며 이재명 정부의 경제·안보 정책 등을 강하게 비판했다.
나 의원은 이날 페이스북을 통해 "추석 연휴 지역 안팎에서 마주한 현장 민심은 그야말로 폭발 직전의 분노였다"고 밝혔다.
나 의원은 "고물가와 부동산 참사, 대출 규제, 세금 폭탄, 상장지수펀드(ETF) 주식 사태, 농지 전수조사, 정부의 국민 재산 수탈, 급기야 우리 장병들의 발목이 잘려 나간 참담한 비무장지대(DMZ) 지뢰 피해 등등"이라고 했다.
이어 "경제도 안보도 온통 지뢰밭"이라며 "손대는 것마다 펑펑 터지는 이 지뢰밭 정권의 맹폭에 국민들은 하루하루가 도탄지고(塗炭之苦) 속 고통에 있다"고 주장했다.
나 의원은 이재명 대통령을 향해 "대체 무엇을 하고 있는가"라며 "현장에서 만난 국민들은 손을 붙잡고 분통을 터뜨린다"며 "이것이 추석 명절 그대로의 민심"이라고 전했다.
나 의원은 "안중에 국민은 없고 북한 눈치 보기와 자신들의 정치적 이익만이 있는 안하무민(眼下無民), 안하유북(眼下有北)의 오만함"이라고 주장했다.
jeongwon1026@newspim.com