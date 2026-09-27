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[박승찬교수 컬럼] "미중패권 전략적 속내" 공수 뒤바뀐 미중정상회담, 숨은 함의

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AI 핵심 요약

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  • 트럼프와 시진핑이 4개월 만에 정상회담을 마무리했다
  • 미중은 우호적 의전 속에 무역휴전 2개월을 연장했다
  • 핵심 현안은 남아 내년 1월 협상이 분수령이 됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

4개월 만에 진행된 미중정상회담이 화려한 행사와 우호적인 분위기 속에서 마무리되었다. 트럼프 대통령은 군악대와 군용기 편대비행 그리고 공항에 이어 백악관 환영식까지 레드카펫을 까는 등 시진핑 주석에게 최고의 환영 의전을 제공했다. 시 주석도 판다 2마리 기증과 10만 명의 미국 청소년을 초청했고, 역사 속 미중관계의 상징적인 우호적 스토리를 소개하며 양국 협력의 중요성을 강조했다.

우리가 그동안 목도한 미중관계를 의심할 정도로 미국은 시 주석 방미에 엄청난 공을 들인 모습이다. 트럼프 1기와 2기를 통틀어 직접 공항에 나가 외국 정상을 영접한 것은 이번이 처음이다. 미국 역사 전체를 통틀어 대통령이 외국 정상을 직접 영접한 것이 1962년 존 F. 케네디의 영국 총리 영접이후 64년 만의 일이다.

영국은 당시 미국의 최고 동맹이니 그럴 수 있었지만, 중국을 암묵적인 적대국으로 보고 있는 상황에서 미국 대통령이 1시간 먼저 나와 중국 최고 지도자를 기다렸다. 아이러니가 아닐 수 없다. 미국은 공식적으로 중국을 적국으로 규정하고 있지는 않지만, 외교·안보 문서에서는 가장 중대한 '전략적 경쟁자(strategic competitor)'이자 안보 위협 세력으로 표현하고 있다.

미국에 대항하는 유일한 경쟁자이자 반드시 이겨야 하는 적대국으로 보고 있는 것이다. 뉴욕타임스와 로이터 통신 등 서방매체 대부분은 이번 워싱턴 미중정상회담은 화려한 의전 행사로 채워졌지만 양국이 갈등을 빚고 있는 현안에서 별다른 진전은 없었다고 평가했다. 90분간 비공개로 진행된 정상회담에서 무역휴전 2개월간 연장을 제외하고 AI 이슈, 희토류 유예 연장 및 타이완, 이란 전쟁 등 핵심 현안에 대한 구체적인 내용이 전혀 없다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징특파원= 박승찬 교수. 2026.03.06 chk@newspim.com 

그러나, 트럼프 대통령은 회담이 끝나고 기자들의 질문에 "매우 좋은 회담이었다" 라는 말만 반복했다. 타이완 이슈 언급에 대한 미국기자 질문에도 트럼프는 '훌륭한 회담이었다'는 말로 즉답을 피했다.

2018년부터 시작된 미중전략경쟁의 양상은 줄곧 미국이 공격하고 중국이 방어하는 구조였다. 미국의 창과 중국의 방패가 부딪히는 전략경쟁이었고 패권경쟁이었다.

이번 정상회담은 '중국의 창과 미국의 방패'로 규정할 만큼 미중 양국의 공격과 수비가 완전히 뒤바뀐 형국이다. 따라서, 이번 워싱턴 미중정상회담을 통해 양국간 3가지 숨겨진 속내와 전략적 함의에 주목해야 한다.

첫째, 시진핑의 분발유위(奮發有爲)와 트럼프식 도광양회(韜光養晦)가 가지는 함의는 무엇인가? 분발유위는 '떨쳐 일어나 힘써서(奮發) 성과를 이뤄낸다(有爲)'는 뜻으로 중국이 대외정책 기조에 있어 적극적이고 공세적인 노선으로 전환했음을 나타내는 외교 표현이다.

중국의 대외외교 원칙은 과거 덩샤오핑의 '도광양회(韜光養晦; 빛을 감추고 어둠 속에서 힘을 기른다)' 및 후진타오의 '유소작위(有所作爲: 필요할 때 역할을 마다하지 않는다)'를 거쳐 변화되어 왔다. 그리고, 2013년 시 주석이 등장하고 나서 본격적인 분발유위 외교정책을 펼치고 있다.

트럼프 대통령은 시종 일관 양국간 체제 차이에도 불구하고 미중관계가 어느 때보다 좋으며 과거보다 훨씬 긴밀하다는 점을 강조했다. 반면, 시 주석의 발언은 상호협력과 우호를 강조하면서, 다른 한편으로는 강력한 중국의 자신감을 드러냈다. 환영 연설에서 시 주석은 "양국의 이익은 깊이 얽혀 있고 갈등과 대립을 피해야 한다"며 '투키디데스의 함정'을 경계해야 한다고 강조했다.

지난 5월 베이징 회담에 이어 또 다시 투키디데스의 함정을 언급한 것은 미중의 충돌이 필연적인 운명이 아니며, 패권국과 도전국간의 무력 충돌을 피하고 대등한 G2 지위로서 신형대국관계를 구축하자는 의미로 읽힌다. 다시 말해, 미국의 중국에 대한 전방위적인 압박과 제재에 대한 경고로서 절대 굴복하지 않는다는 표현으로 미국과 동등하게 중국의 지위를 공식화한 것으로 볼 수 있다.

국제사회에서 중국의 영향력과 국익을 적극적으로 행사하며 주도권을 잡겠다는 강력한 의지를 담고 있다. 반면, 트럼프 대통령은 어공이 직면한 어려운 상황을 그대로 반영하고 있다. 11월 3일 중간선거 승리가 절실한 트럼프는 중국과의 직접적인 충돌보다 경제적인 실익이 더 중요하다. 경제적으로 중국과 디커플링이 어려운 상황에서 미국의 경제력과 기술적 우위를 재정비하고 내부 역량을 다지기 위해 대중국 관계에서 일시적 유연성이나 실리적 조율을 모색해야 하는 트럼프식 도광양회가 필요한 것이다.

둘째, 중국 테크기업을 대동하지 않은 이유와 배경은 무엇인가? 이번 회담의 관전 포인트 중 하나가 시 주석의 공식 수행단으로 중국 기업인이 올 것 인가였다. 지난 5월 트럼프 대통령 방중시 미국 테크기업인들이 대거 동행한 것과 비슷한 구도가 될 수 있다는 전망이었다. 로이터통신은 비야디, CATL, 샤오미 등 주요 테크기업 경영진이 동행할 가능성도 보도한 바 있다.

이는 지난 11일 트럼프 대통령이 폭스뉴스 인터뷰에서 "미국 현지에 공장을 짓고 미국인을 고용한다면 중국 전기차 기업의 미국투자와 생산을 허용할 수 있다"는 폭탄 발언 이후 가능성이 더 커졌기 때문이다.그러나, 결과는 그렇지 않았다. 반대로 백악관 만찬 자리에 엔비디아∙메타∙오픈AI 등 미국 테크기업들만 참석했다.

중국기업이 공식 수행단에 포함하지 않은 이유는 여전히 중국기업의 대미투자를 둘러싼 양국간 첨예한 시각차가 존재하기 때문이다. 중국 테크기업 대부분은 미국제재 대상 블랙리스트에 올라있다. 이런 상황에서 대통령 공식행사에 해당 기업이 참석한다는 것 자체가 트럼프에게는 정치적, 외교적으로 부담이 될 수밖에 없다.

트럼프의 중국 전기차 투자 허용 관련 발언은 실제 미국 자동차 업계의 엄청난 파장을 불러 일으켰다. 미국 내 GM·포드자동차 등 완성차 기업의 반발을 불러 일으켰고, 부품·딜러 관련 6개 단체 공동명의로 항의 서한도 백악관에 보냈다. 만약 허용할 경우 미국 자동차 생태계가 무너지고, 중국 커넥티드카 소프트웨어와 하드웨어를 통해 미국정보가 중국으로 유출되면서 국가안보에 위협이 될 수 있다는 것이다.

한편, '미국기업들의 대중국 투자를 환영하는 동시에 중국기업들도 미국에서 공평하게 대우받기를 희망한다'는 시 주석의 말은 중국기업 제재와 투자제한에 대한 불만을 우회적으로 강조한 것이다.

셋째, 2개월 연장되는 무역휴전이 가지는 전략적 함의는 무엇인가? 성과 없는 미중정상회담이었다고 평가하는 이유는 무역휴전의 2개월 연장이라는 결과 밖에 없기 때문이다. 결국 중국의 미국산 농산물 구매 미이행분 압박, 미국의 첨단반도체 규제, 희토류 유예, 타이완 이슈 등 핵심 이슈가 여전히 대립하고 있다는 반증이다.

특히, 중국은 트럼프의 임기가 끝나는 2029년 1월까지 무역 휴전을 원했지만, 미국은 중국이 희토류 수출입이나 대두 및 항공기, LNG 수입에 대한 약속이행의 진행상황을 보면서 결정을 하겠다는 의견이 좁혀지지 않고 있는 것이다. 베선트 장관이 '중국이 대두구매 약속은 지켰으나, 170억 달러 규모 농산물 구매와 희토류 공급 약속이 지연되고 있다'고 밝힌 것처럼 수면 아래에서 양국의 협상카드를 극대화하면서 팽팽한 줄다리기가 이어지고 있는 것이다.

결국 양국은 내년 1월 10일까지 지속적인 협상을 통해 가능한 돌파구를 마련할 것으로 보인다. 11월 선전에서 열리는 APEC 정상회담, 12월 마이애미에서 열리는 G20 정상회담을 통해 합의 내용을 구체화 할 것으로 전망된다. 내년 1월 10일전까지 희토류 유예기간 연장과 각각 300억 달러 규모의 비민감 품목 관세 철회를 협의하는 양국 무역위원회 가동과 우발적 사고를 막기 위한 양국간 AI 소통 핫라인 구축과 같은 이슈는 합의에 도달할 가능성이 높다. 전면적인 경제 충돌과 대립은 트럼프와 시 주석 모두 원치 않기 때문이다. 미국과 중국의 전략적 경쟁은 피할 수 없는 숙명이다. 따라서 승패의 열쇠는 경쟁의 수위를 조절하고, 자국의 정세 안정성을 확보하는데 달려 있다.


박승찬(한중연합회 회장/용인대 중국학과 교수)
중국 칭화대에서 박사를 취득하고, 대한민국 주중국 대사관에서 경제통상전문관을 역임했다. 미국 듀크대(2010년) 및 미주리 주립대학(2023년) 방문학자로 미중기술패권을 연구했다. 현재 사단법인 한중연합회 회장 및 산하 중국경영연구소 소장과 용인대학교 중국학과 교수로 재직 중이다. 저서로 <더차이나>, <딥차이나>, <미중패권전쟁에 맞서는 대한민국 미래지도, 국익의 길>, <알테쉬톡의 공습> 등 다수

 [베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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유시민 "李대통령 국민 속여" 靑 "왜곡" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 24일 현 정부의 검찰개혁을 두고 유시민 작가가 '이재명 대통령이 국민을 속였다'는 취지로 발언한 것에 대해 "대통령의 검찰개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감"이라고 밝혔다. 청와대는 이날 언론공지를 통해 "근거 없는 비난성 주장이 계속되는 것에 대해 사실 관계를 확인 중"이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 청와대는 유 작가에 대해 법적 대응을 검토 중이라는 일부 언론 보도에 "법적 대응 여부는 결정된 바 없다"고 선을 그었다. 청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB] 유 작가는 지난 22일 미디어오늘 유튜브 방송에 출연해 "이 대통령이 생각한 검찰 개혁은 우리가 생각한 검찰 개혁, 더불어민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 것이었다"며 "대통령이 지금까지 국민을 속인 것"이라고 주장했다. 이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 "검찰 개혁은 수사와 기소를 분리하는 게 목표다. 원래 최대치의 검찰 개혁의 목표는 이랬다. '검사들이 수사를 담당하는 검사, 기소 즉 소추를 담당하는 검사를 분리해서 수사하는 검사가 기소 역할을 겸하지 못하게 하자', '그리고 이걸 분리해서 법무부 안에 수사 담당하는 기관, 소추 담당하는 기관을 나누자' 이거였다"고 말한 바 있다. 유 작가는 당시 이 대통령의 기자회견 발언을 두고 '대통령이 이제까지 국민을 속인 것'이라는 취지로 주장한 것이다.  유 작가는 "이 대통령은 법무부 안에 '수사를 하는 검찰'과 '기소를 하는 검찰'을 나누는 것이 원래 검찰 개혁의 최대치라고 말했다. 이를 보면서 충격을 받았다"며 "저는 단 한 번도 그런 말을 들어본 적이 없었다"고도 주장했다. pcjay@newspim.com 2026-09-24 18:31
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美법원, CNN 등 출입 복원 명령 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 CNN과 MS NOW, 폴리티코 등 3개 언론사의 백악관 출입을 금지한 조치에 대해 미 연방법원이 제동을 걸었다. 24일(현지시각) 법원은 해당 언론사 기자들의 출입증을 즉시 복원하도록 명령했고, 백악관은 오전 한때 기자들의 출입이 계속 제한되는 혼선이 빚어진 뒤 이날 정오께 출입을 재허용했다. ◆ 美법원 "출입증 취소, 적법절차 위반 가능성"…백악관 결국 복원 미 워싱턴DC 연방법원의 팀 켈리 판사는 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 트럼프 행정부를 상대로 제기한 소송에서 이들 언론사 기자들의 백악관 출입증을 즉시 복원하도록 명령했다. 이번 임시명령은 14일간 효력이 유지된다. 켈리 판사는 백악관이 기자들의 출입증을 취소한 조치가 헌법상 적법절차 권리를 침해했을 가능성이 높다고 판단했다. 또 출입 금지를 정당화하기 위해 행정부가 제시한 국가안보 논리에 대해서도 의문을 제기했다. 법원 결정문에서 켈리 판사는 출입증 취소가 실제로 국가안보를 보호할 것이라는 주장에 충분한 사실적 근거가 없다고 지적했다. 켈리 판사는 트럼프 대통령이 2017년 첫 임기 당시 지명한 판사다. 법원의 복원 명령이 나온 뒤에도 한때 세 언론사 기자들의 백악관 출입이 제한됐다. 이에 CNN과 MS NOW, 폴리티코는 법원에 긴급 심리를 요청했다. 폴리티코는 자사 기자의 출입증이 압수됐다고 밝혔고, CNN과 MS NOW 기자들도 백악관 출입을 거부당했다고 전했다. 백악관 언론운영 담당 책임자인 마이카 스토퍼리치는 법원에 제출한 서류에서 백악관이 오전 7시25분부터 기자들의 출입증 복구 절차에 들어갔으며, 오전 9시55분께 백악관 언론팀이 출입구에 출입증을 가져다 놓았다고 밝혔다. 이후 세 언론사 기자들의 백악관 출입은 이날 정오께 재개됐다. ◆ 트럼프 "허구·거짓말"…시진핑 방미 당일 TV 풀 취재도 중단 트럼프 대통령은 지난 18일 소셜미디어를 통해 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 대통령을 취재하면서 "허구와 거짓말"을 끊임없이 보도하고 있다며 백악관 출입을 금지했다. 트럼프 대통령은 해당 조치를 국가안보 문제와 연결했다. 법무부 역시 이들 언론사의 일부 보도가 국가안보를 위협한다고 주장하면서 미사일 비축량과 백악관 무도회장 건설 등에 관한 보도를 사례로 들었다. 반면 세 언론사는 출입 금지 조치가 미국 수정헌법 제1조가 보장하는 언론의 자유와 적법절차 권리를 침해한다며 소송을 제기했다. 켈리 판사는 현재 기록만으로는 출입증 취소가 국가안보 보호에 필요했다는 행정부의 주장을 뒷받침할 충분한 근거가 없다고 판단했다. 이번 사태는 트럼프 대통령이 유엔총회 참석과 시진핑 중국 국가주석의 백악관 방문 등 주요 외교 일정을 소화하는 가운데 발생했다. CNN은 ABC, CBS, FOX뉴스, NBC와 함께 백악관 TV 풀을 구성하는 5개 언론사 중 하나다. TV 풀은 대통령 관련 취재를 분담하고 촬영 영상을 다른 언론사에 제공한다. CNN 등에 대한 출입 금지 이후 TV 풀에 참여하는 언론사들은 CNN과의 연대 차원에서 공동 취재를 중단했다. 이에 따라 시 주석이 목요일 오전 백악관 사우스론에 도착했을 당시 TV 풀 카메라가 설치되지 않았고, FOX뉴스와 MS NOW, CNN은 두 정상의 도착 행사를 생중계하지 않았다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 시 주석을 환영하면서 사진기자들을 향해 중국 기자들이 가장 우호적인 언론인들이라는 취지의 농담을 하기도 했다. 한편 켈리 판사의 결정은 트럼프 대통령이 또 다른 언론 관련 소송에서 법적 차질을 겪은 지 하루 만에 나왔다. 아이오와주 법원은 전날 트럼프 대통령이 2024년 대선을 앞두고 발표된 여론조사와 관련해 디모인 레지스터 신문과 여론조사 전문가 J. 앤 셀저 등을 상대로 제기한 소송을 기각했다. 스콧 비티 아이오와 지방법원 판사는 해당 여론조사가 법적으로 보호되는 표현에 해당한다고 판단했다. 9월 24일(현지시각) CNN 백악관 특파원 베시 클라인이 출입 복원을 명령한 법원의 결정에 따라 출입 권한을 되찾은 후 백악관에서 취재 업무를 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-09-25 07:14

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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