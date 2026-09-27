CU, 3가지 맛 담은 '트리플 삼각김밥' 출시

AI 핵심 요약beta
- CU가 2일 트리플 삼각김밥을 출시했다.
- 베스트·스페셜 제품이 9월 매출 상위권에 올랐다.
- CU는 빅더블삼각과 10월 40% 할인도 내놨다.
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[서울 = 뉴스핌] 김기락 기자 = CU가 세 가지 맛을 한 번에 즐길 수 있는 '트리플 삼각김밥'을 출시했다. 개별 구매보다 300원 저렴하게 구성해 가성비를 높인 상품이다.
CU는 지난 2일 참치마요, 전주비빔고추장, 치킨마요 삼각김밥 3종을 담은 '베스트 트리플 삼각김밥'을 출시했다고 27일 밝혔다. 출시 한 달도 안 돼 9월(1~22일) 삼각김밥 카테고리 매출 5위에 올랐다. 지난 16일에는 참치마요, 소고기고추장, 리챔마요김치볶음밥 삼각김밥을 담은 '스페셜 트리플 삼각김밥'도 추가로 선보였다.
올해 1~8월 CU의 삼각김밥 전체 매출 중 용량을 늘린 '빅' 삼각김밥이 차지하는 비중이 처음으로 50%를 넘어섰다. 같은 기간 삼각김밥 매출 상위 10개 상품 중 6개가 빅삼각김밥이었다.
이에 따라 CU는 빅삼각김밥 2개를 묶어 개별 구매보다 200원 저렴하게 구성한 '빅더블삼각'도 선보였다. 지난달 26일 출시한 '빅더블삼각 참치마요&햄마요김치볶음밥'은 9월 삼각김밥 매출 4위를 기록했으며, 이달 9일 출시한 '빅더블삼각 참치마요&전주비빔고추장'도 매출 10위에 올랐다.
CU는 개강·개학 시즌을 맞아 지난달 말부터 가성비 도시락 상품을 선보인 데 이어 삼각김밥까지 상품 구성을 확대했다.
10월에는 삼각김밥 전 품목을 40% 할인하는 행사를 진행한다. 포켓CU 멤버십 QR 스캔 후 카카오페이머니로 결제 시 1회 결제당 최대 3000원까지 할인받을 수 있다.
peoplekim@newspim.com