롯데마트, 신상품 출시 전 고객 의견 수렴하는 '파일럿 키친' 운영

AI 핵심 요약beta
- 롯데마트가 지난 17일 파일럿 키친을 열고 고객 의견을 반영했다.
- 잠실점 델리서 신상품을 먼저 선보여 맛과 가격 반응을 확인했다.
- 보일링 씨푸드 등 3개월 테스트 뒤 시그니처로 확대할 계획이다.
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[서울 = 뉴스핌] 김기락 기자 = 롯데마트가 신상품 개발 단계부터 실제 고객의 의견을 반영하는 새로운 방식을 도입했다.
롯데마트는 지난 17일부터 서울 송파구 제타플렉스 잠실점 델리 코너에서 '파일럿 키친'을 운영하고 있다. 출시 전 단계의 상품을 고객에게 먼저 선보이고 현장 반응을 확인하는 테스트 공간이다.
기존 대형마트는 MD와 제조사가 상품을 기획한 후 내부 직원이나 별도 평가단을 대상으로 관능평가를 진행한 뒤 출시해왔다. 롯데마트는 이 같은 제한된 평가 방식의 한계를 보완하기 위해 파일럿 키친을 도입했다.
고객 피드백은 매장 내 QR코드를 통해 수집된다. 고객이 상품을 맛본 후 맛, 구성, 가격 등에 대한 의견을 자유롭게 남길 수 있다. 접수된 피드백은 월 1회 취합해 향후 상품 출시 과정에 반영할 예정이다.
롯데마트는 파일럿 키친에서 메뉴별로 약 3개월간 테스트를 진행하며 고객 반응과 판매 가능성을 검증한다. 상품성이 확인된 메뉴는 시그니처 상품으로 확대할 계획이다.
첫 번째 테스트 상품은 '보일링 씨푸드'다. 해산물과 소시지, 감자 등을 특제 소스와 함께 조리하는 메뉴로, 고객 취향에 따라 다양한 해산물을 선택할 수 있다. 롯데마트는 보일링 씨푸드를 올해 12월 말까지 2만 3900원에 판매한다. 랍스터를 추가한 '보일링 랍스터'는 4만 9900원, 랍스터와 대게를 함께 구성한 '보일링 파티팩'은 9만 9900원이다. 재료별 추가 옵션과 파스타면 등 사이드 메뉴도 운영한다.
메뉴 개발은 롯데마트의 상품 R&D 조직인 푸드이노베이션센터(FIC)가 담당한다. FIC는 전문 셰프를 중심으로 최신 외식 트렌드와 고객 수요를 분석해 마트 델리와 간편식 상품을 기획하고 레시피를 개발한다.
peoplekim@newspim.com