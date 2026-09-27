LG유플러스, 화담숲에 자생식물 120종 정원 조성

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 27일 화담숲에 생물종다양성정원을 조성했다
- 정원에는 자생·특산식물 120여 종 1만 본을 심었다
- IoT 센서로 관리하며 시각장애인 초청 점검도 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울 = 뉴스핌] 김기락 기자 = LG유플러스는 LG상록재단과 함께 경기도 광주시 화담숲에 우리나라 자생·특산식물 120여 종을 심은 정원을 조성했다고 27일 밝혔다.
'생물종다양성정원'으로 명명된 이 정원은 약 1600㎡ 규모에 1만 본의 식물을 식재했다. 제비동자꽃, 흑산도비비추, 금강초롱꽃, 섬백리향, 울릉국화, 한라개승마 등 우리나라 고유 식물 34종을 포함하고 있다.
정원은 화담숲의 기존 지형과 배경숲을 활용해 설계됐다. 관람객들이 자연스럽게 우리 식물들을 관찰할 수 있도록 구성했다.
LG유플러스는 정원 유지관리를 위해 IoT 기술을 적용했다. 토양 수분과 산성도를 모니터링하는 센서와 시설 붕괴를 감지하는 센서를 설치해 상태를 지속적으로 파악하고 데이터를 축적한다.
정식 개장 전 시각장애인과 가족 등 40여 명을 초청해 정원의 이용 편의성을 점검했다. 참여자들은 식물의 형태와 향, 숲의 소리 등을 체험하며 생물다양성의 의미를 살펴봤다.
peoplekim@newspim.com