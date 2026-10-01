LG전자, 미국·국내 칠러 공장 확대에 1500억 투자

AI 핵심 요약beta
- LG전자는 1일 AI DC 냉각 수요 대응에 1500억원을 투자했다.
- 미국 버지니아주에 칠러 공장을 짓고 국내 생산라인도 늘린다.
- 칠러·CDU·콜드플레이트 통합으로 북미 수주 확대에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국내에 평택·창원 신규 라인·설비 고도화...총 1500억원 투자
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG전자가 인공지능(AI) 데이터센터(AI DC) 냉각 솔루션 수요 증가에 대응하기 위해 총 1500억원을 투자해 미국에 칠러 생산공장을 신설하고 국내 생산라인을 확대한다.
LG전자는 내년 상반기 생산을 목표로 미국 버지니아주 윈저에 칠러 공장을 구축한다고 1일 밝혔다. 연면적 3만2000㎡, 부지면적 17만㎡ 규모로 AI 데이터센터에 공급하는 공랭식 칠러를 생산할 예정이다.
버지니아주는 빅테크 기업들의 데이터센터가 밀집한 지역이다. 현지 생산을 통해 신속하고 안정적인 공급 체계를 갖추게 된다.
칠러는 차가운 물을 대량으로 만들어내는 냉각기로, 데이터센터 등의 냉난방공조에 활용된다. 칠러에서 만들어진 냉각수는 공기 냉각부터 액체 냉각까지 활용된다.
북미 시장은 AI DC의 절반 이상이 몰리는 곳이다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 전 세계 데이터센터에 필요한 전력 용량은 올해 226기가와트(GW)에서 2030년 420GW로 증가할 것으로 예상되는데, 이 중 60%가 북미에 집중될 것으로 보인다.
국내에서는 평택과 창원 공장에 공랭식 칠러 생산라인을 신규 구축하고 생산설비를 개선한다. 첫 공정부터 마지막 공정까지 하나의 컨베이어에서 진행하는 흐름라인 생산방식을 도입해 생산성을 높인다. 올해 말까지 두 공장 내 컨베이어 기반 흐름라인을 단계적으로 늘려 여러 개의 라인을 동시에 운영할 수 있는 체제를 갖춘다.
미국과 국내 라인 증설 투자 규모는 총 1500억원 수준이다. LG전자는 향후 글로벌 생산 거점의 생산 라인 확충, 생산 설비 고도화에 나선다는 방침이다.
LG전자는 칠러부터 냉각수분배장치(CDU), 콜드 플레이트까지 통합 솔루션으로 사업을 확장하고 있다. 에너지 효율을 높이는 소프트웨어 및 전력 인프라 솔루션도 강화 중이다. 북미 시장에서 초대형 데이터센터 사업자 및 빅테크 기업과의 네트워크를 강화해 프로젝트 수주를 확대할 계획이다.
아시아 지역에서도 LG 그룹 차원의 통합 솔루션으로 고객 접점을 확대하고 있다. 인도네시아 시나르마스 그룹이 자카르타에 구축 중인 초거대 AI DC에 LG 솔루션을 공급하는 등 LG에너지솔루션의 배터리 솔루션, LG CNS의 데이터센터 설계·구축·운영 역량 등을 함께 제안하며 사업 기회를 확대해가고 있다.
이재성 LG전자 ES사업본부장 사장은 "AI DC의 핵심 인프라인 냉각 솔루션 분야에서 안정적인 공급 능력을 지속 강화해 급증하는 수요를 공략하겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com