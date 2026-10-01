"AI 종말론 유포하는 이유 뭐야?" 빅테크 CEO들, 앤스로픽에 돌직구 질문

AI 핵심 요약beta
- 트럼프가 29일 백악관서 AI업계 CEO들과 합의했다
- 비공개 회의에선 앤스로픽 아모데이 비판이 쏟아졌다
- 자율 규제 합의에도 업계 갈등이 규제안에 변수다
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 인공지능(AI) 산업을 이끄는 주요 기업 수장들이 백악관에서 자율 규제 원칙에 합의하며 화합을 연출했으나, 비공개 자리에선 AI 위험성을 경고해 온 앤스로픽에 비판을 쏟아내며 불협화음을 드러냈다고 월스트리트저널(WSJ)이 30일(현지시간) 보도했다.
도널드 트럼프 미국 대통령과 마이크 존슨 하원의장은 AI 모델의 안전성을 확보하기 위해 전날(29일) 주요 AI 기업 최고경영자(CEO) 약 20명을 백악관으로 초청해 오찬 간담회를 열고 자율 규제 원칙 합의를 끌어냈다.
그러나 비공개 회의 직후 젠슨 황 앤비디아 CEO를 비롯한 주요 경영진은 다리오 아모데이 앤스로픽 CEO를 둘러싸고 그가 왜 대중 앞에서 AI의 능력과 위험성을 과도하게 극단적으로 경고하는지 추궁한 것으로 전해졌다. 이에 아모데이 CEO는 "모델의 성능과 위험성에 대해 대중에게 정직해야 하며 위험을 축소해서는 안 된다"고 맞섰다.
아모데이 CEO는 그간 AI로 인한 사이버 공격 위험과 대규모 실직 가능성을 경고하며 정부와 경쟁사들의 안이한 태도를 비판해 왔다. 이로 인해 워싱턴 정치권과 실리콘밸리 일각에서 표적이 되어왔다. 앤스로픽은 올해 초 보안 우려로 인한 모델 가동 중단, 국방부 블랙리스트 등재 등 악재를 겪은 뒤 최근 백악관과의 관계 개선을 시도하며 기업공개(IPO)를 준비 중이다.
이번 백악관 자율 규제 원칙은 최근 AI 모델을 활용한 사이버 공격 및 해킹 사례가 늘어남에 따라 개발 단계에서의 내부 검증과 외부 평가를 강화하는 내용을 골자로 한다. 협약은 법적 강제력을 갖춘 정부 규제가 아니라 기업들의 자발적인 약속에 기반한다.
한편 이번 합의 과정에서는 마크 저커버그 메타 CEO와 젠슨 황 앤비디아 CEO가 주도적인 역할을 한 것으로 알려졌다. 저커버그 CEO는 트럼프 행정부의 '최소한의 규제(Light-touch)' 기조를 적극 지지하며, 앤스로픽과 오픈AI 일각에서 제기되는 '필요시 개발 속도 조절' 주장에 맞서 업계 중심의 자율 규제를 강조하고 있다.
표면적인 합의에도 불구하고, 위험 경고 수위와 자율 규제 방식을 둘러싼 앤스로픽과 타 기업 간의 깊은 감정의 골이 향후 AI 업계의 통일된 규제안 마련에 걸림돌이 될 수 있다는 관측이 나온다.
WSJ는 "아모데이에 대한 문제 제기는 앤스로픽과 나머지 업계 사이에 수면 아래 존재하는 긴장을 보여주는 징후"라며 "이는 업계의 자율규제 계획을 저해할 수 있다"고 지적했다.
wonjc6@newspim.com