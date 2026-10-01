우리은행, 삼성전자와 '삼성월렛 머니' 출시 1주년 프로모션 진행

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 1일 삼성전자와 삼성월렛 머니 출시 1주년 프로모션을 시작했다.
- 10월 1일부터 12월 31일까지 결제금액 최대 7.5%를 포인트로 적립했다.
- 신규 가입자엔 5000포인트와 6% 추가 적립, 경품도 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 삼성전자와 함께 '삼성월렛 머니·포인트' 출시 1주년을 맞아 10월 1일부터 12월 31일까지 결제금액의 최대 7.5%를 포인트로 적립하는 프로모션을 실시한다고 1일 밝혔다.
'삼성월렛 머니'는 우리은행과 삼성전자가 출시한 선불 충전형 간편결제 서비스다. 삼성월렛 앱에 계좌를 연결해 금액을 충전한 뒤 온·오프라인 가맹점에서 결제할 수 있다.
이번 프로모션의 최대 적립 혜택은 '삼성월렛 머니 우리 통장' 신규 가입 고객에게 적용된다. 행사 기간 해당 통장을 신규 개설해 삼성월렛 머니 연결 계좌로 등록·충전하면 5000포인트가 지급되고 결제금액의 6%가 추가 적립된다.
기본 적립률 1.5%를 포함해 최고 연 7.5% 적립 혜택을 받는다. 기존 가입자는 최고 4.5%, 기타 우리은행 계좌 연결 시 최고 3.0%의 적립률이 적용된다.
오프라인 가맹점 연계 혜택도 제공한다. GS25, CU, 다이소 등에서 삼성월렛 머니로 결제 시 우리WON뱅킹을 통해 3000원 상당의 모바일 쿠폰을 증정한다. 교통카드 '이즐'을 삼성월렛 머니로 최초 충전하는 고객에게는 2000 포인트를 추가 지급한다.
아울러 이용 실적에 따른 경품 행사도 운영한다. 충전 및 결제 등 삼성월렛 머니 이용 실적에 따라 응모권이 제공되며, 추첨을 통해 최대 200만원 상당의 경품을 지급할 예정이다.
조규형 우리은행 플랫폼사업부 과장은 "서비스 출시 1주년을 맞아 이용 고객 혜택을 확대하고자 프로모션을 기획했다"며 "신규 및 기존 고객이 다양한 혜택과 편의성을 경험할 수 있기를 희망한다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com