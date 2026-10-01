다이소몰 쇼핑, 토스페이로 더 저렴하게…10월 결제 할인

AI 핵심 요약beta
- 아성다이소가 1일 다이소몰에서 토스페이 할인행사를 시작했다.
- 31일까지 3만원 이상 결제하면 1000원 즉시 할인을 받는다.
- 3만원 이상 택배 무료, 4만원 이상 오늘배송 무료다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 =아성다이소가 온라인 쇼핑몰 다이소몰에서 토스페이 결제 고객을 대상으로 할인 행사를 연다. 일정 금액 이상 구매하면 무료배송과 결제 할인을 함께 받을 수 있다.
아성다이소는 모바일 금융 플랫폼 토스와 함께 이달 31일까지 '토스페이 이벤트'를 진행한다고 1일 밝혔다.
다이소몰에서 토스페이로 3만원 이상 결제하면 1000원이 즉시 할인된다. 토스페이에 등록한 계좌나 토스페이머니로 결제할 때 혜택이 적용된다. 하루 한 차례씩 이용할 수 있으며, 1일 1회 예산이 소진되면 혜택 제공이 종료된다.
배송 방식에 따른 무료배송 혜택도 운영한다. 3만원 이상 구매하면 택배배송이 무료이며, 서울 권역에서 제공하는 '오늘배송'은 4만원 이상 구매 시 배송비가 면제된다.
온라인에서 주문한 상품을 매장에서 수령하는 '매장픽업'과 여러 상품을 한꺼번에 구매할 수 있는 '대량주문' 서비스도 이용할 수 있다.
nrd@newspim.com