중수청 초대 차장에 '판사 출신' 전종민...서울청장에 최재민 변호사

AI 핵심 요약beta
- 중수청은 1일 전종민 변호사를 초대 차장에 내정했다
- 서울지방중수청장에 최재민 변호사가 임명될 예정이다
- 중수청은 2일 출범식 후 인력·시스템을 단계적으로 갖춘다
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총원 2874명 중 1900명으로 출범…충원율 66.1%
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 오는 2일 공식 출범하는 중대범죄수사청 초대 차장에 판사 출신인 전종민 법무법인 KnC 변호사가 내정됐다. 금융범죄합동수사 등을 담당할 서울지방중수청의 수장에는 검사 출신 최재민 변호사가 임명될 예정이다.
행정안전부 중수청 개청준비단은 1일 언론 공지를 통해 중수청 차장과 6개 지방중수청장 등 1급 수사관 7명의 임용 예정자를 내정했다고 밝혔다.
전 차장 내정자는 사법연수원 24기로 춘천지법과 의정부지법, 서울행정법원 판사를 지냈다. 한양대·한국외대 법학전문대학원 겸임교수와 변호사시험 위원 등을 역임했으며 현재 법무법인 KnC 변호사로 활동하고 있다.
서울청장으로 내정된 최 변호사는 연수원 30기로 서울고검 감찰부장과 부산지검 1차장검사, 수원지검 2차장검사 등을 지낸 검사 출신이다.
수원지방중수청장에는 김형근 변호사, 대전청장에는 문홍주 변호사가 각각 내정됐다. 두 사람은 김건희 여사의 각종 의혹을 수사한 민중기 특별검사팀의 특검보를 지냈다.
김 변호사는 서울고검 검사·인천지검 부천지청장을 역임했고, 문 변호사는 수원가정법원 부장판사를 지냈다.
대구청장에는 홍종희 대한변협법률구조재단 감사, 부산청장에는 김기욱 법무법인 정률 변호사, 광주청장에는 임은정 전 서울동부지검장이 각각 내정됐다.
홍 내정자는 대구·서울고검 차장검사를, 김 내정자는 '관봉권 폐기 의혹' 특검보와 수원지법 성남지원 판사 등을 지냈다. 임 내정자는 법무부 감찰담당관과 대구·대전지검 중요경제범죄조사단 부장검사 등을 역임했다.
중수청은 총정원 2874명의 66.1%인 약 1900명으로 출범할 예정이다. 본청은 정원 396명 중 250명, 서울청은 1089명 중 750명이 충원된 상태다. 미충원 인력은 경찰·변호사·회계사 등 외부 전문가를 대상으로 한 경력채용을 통해 단계적으로 채울 방침이다.
청사 개청 시 민원·수사·행정 업무에 필요한 필수 사무공간과 업무망·인터넷망을 우선적으로 갖추고, 나머지 사무환경 조성공사는 연내 마무리할 예정이라고 준비단은 밝혔다.
자체 유치장이 없는 만큼 경찰청·법무부와 협의해 각 지방중수청 인근 경찰서 유치장과 교정시설을 구속 피의자 수용시설로 지정해 운영한다.
형사사법정보시스템(KICS)은 2일 사건 이첩 수신과 접수·배당 등 필수 기능을 먼저 개통하고, 사건처리 등 나머지 기능은 12월 초 추가 개통할 계획이다.
정부는 중수청의 2027년도 예산안으로 총 4724억 원을 편성해 국회에 제출했다. 인건비 2299억 원, 사업비 2173억 원, 기본경비 252억 원이며 올해 4분기 기관 운영에 필요한 예산은 검찰청으로부터 이체받아 사용할 예정이다.
중수청은 2일 오전 10시 본청에서 개청식을 열며 윤호중 행정안전부 장관과 김영진 국회 행정안전위원장, 서영교 법제사법위원장, 노경필 법원행정처장, 오동운 고위공직자범죄수사처장 등 120여명이 참석한다.
hong90@newspim.com