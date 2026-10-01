현대차, 9월 30만7998대 판매…전년比 16.0% 감소

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 1일 9월 글로벌 판매 30만7998대를 기록했다.
- 국내 4만9022대, 해외 25만8976대로 모두 감소했다.
- 현대차는 추석 영향 속 신형 투싼으로 반등을 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차의 지난 9월 글로벌 판매가 국내와 해외 시장의 동반 부진으로 전년 동월 대비 16.0% 감소했다.
현대차는 9월 국내 4만9022대, 해외 25만8976대 등 전 세계 시장에서 총 30만7998대를 판매했다고 1일 밝혔다. 국내 판매는 전년 동월 대비 25.7%, 해외는 13.9% 각각 감소했다.
국내에서는 그랜저가 8898대로 가장 많이 팔렸고 아반떼 7305대, 쏘나타 4153대 등 세단이 총 2만901대 판매됐다. RV는 싼타페 3217대, 팰리세이드 2965대 등 총 1만3710대를 기록했다. 제네시스는 5742대가 판매됐다.
올해 1~9월 누적 판매는 288만6763대로 전년 동기 대비 7.0% 감소했다. 국내는 44만8181대로 16.3%, 해외는 243만8582대로 5.1% 줄었다.
현대차는 추석 연휴에 따른 영업일수 감소와 신차 대기 수요 등이 9월 판매에 영향을 미쳤다며 신형 투싼 등 신차를 앞세워 판매 확대에 나설 계획이다.
chanw@newspim.com