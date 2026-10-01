거래소, '2026 건전증시포럼' 개최…AI·시장경보제도 점검

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 1일 서울 사옥서 2026 건전증시포럼을 열었다.
- 포럼서 증시 변동성 확대와 AI 활용에 맞춘 시장관리 방안을 논의했다.
- 시장경보제도 점검과 투자자 보호 강화 필요성도 제기됐다.
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"AI 활용엔 거버넌스 필요"…시장경보제도는 보호·자율 균형 강조
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 1일 서울 사옥에서 학계와 법조계, 금융투자업계, 관계기관 등 160여명이 참석한 가운데 '2026 건전증시포럼'을 개최했다. 포럼에서는 투자저변 확대와 증시 변동성 증가, 인공지능(AI) 적용 영역 다변화 등 자본시장 환경 변화에 맞춘 시장관리와 투자자 보호 방안이 논의됐다.
올해 포럼의 대주제는 '변화하는 증시 환경에서 합리적 시장관리와 투자자 보호'다. 한국거래소는 최근 증시 활성화와 함께 변동성이 확대되고 AI 활용 영역도 넓어지는 상황에서 안정적인 시장 관리와 투자자 보호 방안을 모색하기 위해 행사를 마련했다.
김홍식 한국거래소 시장감시위원장은 "최근 증시 활성화와 변동성 확대가 공존하는 가운데 공정한 시장 질서 유지를 위한 적절한 시장 관리 방식에 대해 점검 및 보완이 필요하다"고 말했다.
이어 "이번 포럼을 통해 AI 기술의 자본시장 내 영향력 및 활용 가능성을 조망하고 현 시장경보체계를 진단함으로써 증시 환경 변화에 걸맞은 합리적인 시장 관리와 투자자 보호 강화 방안을 논의할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.
박민우 증권선물위원회 상임위원은 증시 변동성 확대와 AI 기술 발전 등 자본시장 환경 변화에 적극적으로 대응할 필요가 있다고 강조했다.
박 상임위원은 "이러한 변화를 우리 시장의 경쟁력으로 활용하기 위해서는 시장에 대한 투자자의 두터운 신뢰를 제고하는 것이 중요하다"며 "정부의 정책적 지원과 함께 유관기관·업계·학계 등 시장 참여자들의 지속적인 노력과 협력이 필요하다"고 말했다.
첫 번째 주제 발표에서는 황근호 카이스트 경영대학 교수가 '자본시장 효율화와 투자자 보호를 위한 AI 기술의 활용과 규제'를 주제로 발표했다.
황 교수는 AI가 정보 분석부터 거래 집행까지 자본시장 전반의 효율성을 높이고 투자자 보호에도 활용될 수 있다고 평가했다. 다만 AI 활용 확대에 따라 새로운 위험이 발생할 가능성도 있는 만큼 AI 모델 거버넌스와 실제 활용 과정에 대한 지속적인 모니터링이 함께 이뤄져야 한다고 강조했다.
두 번째 발표에서는 남길남 자본시장연구원 선임연구위원이 '시장경보제도의 현주소와 발전 방향 모색'을 주제로 현행 시장경보제도를 진단했다.
남 선임연구위원은 실증 분석을 바탕으로 시장경보제도가 기업 부실 이벤트에 대한 사전 경고와 과열 진정 역할을 수행해 왔다고 평가했다. 다만 해외 사례와 비교하면 국내 제도는 상대적으로 폭넓은 경보와 매매 제한 조치를 적용하고 있어 투자자 보호와 시장 자율성 사이의 균형점을 찾을 필요가 있다고 제언했다.
이어 류혁선 카이스트 경영대학 교수의 사회로 패널 토론이 진행됐다. 양기진 전북대학교 교수, 노동길 신한투자증권 연구위원, 홍문기 법무법인 율촌 변호사, 이정민 한국금융소비자보호재단 연구위원, 최진영 한국거래소 본부장보, 김해성 한국거래소 연구위원 등이 최근 증시 환경 변화와 합리적인 시장관리, 투자자 보호 방안을 놓고 의견을 나눴다.
dconnect@newspim.com