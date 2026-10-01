인텔리빅스, 싱가포르 10개사와 파트너십

AI 핵심 요약beta
- 인텔리빅스가 1일 싱가포르서 6개사와 MOU를 추가 체결했다.
- 이틀간 총 10개사와 협력해 동남아 안전 AI 사업 확대에 나섰다.
- 빅스올캠과 GenAMS로 현지 공공안전 사업 협력을 논의했다.
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현지 보안·인프라에 딥러닝 AI·GenAMS 결합 추진
AI 비전카메라 '빅스올캠' 현지 적용 논의
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 안전 인공지능(AI) 딥테크 기업 인텔리빅스가 싱가포르 마리나 베이 샌즈에서 열린 '테크 위크 싱가포르 2026(Tech Week Singapore 2026)'에서 현지 보안·인프라 기업 6곳과 추가로 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.
인텔리빅스는 행사 첫날 4개 기업과 MOU를 맺은 데 이어 추가 협약을 체결하면서 이틀간 총 10개 기업과 파트너십을 구축했다. 이를 기반으로 동남아시아 시장에서 안전 AI 사업 확대에 나설 계획이다.
이번에 추가로 MOU를 체결한 기업은 싱가포르 미션 크리티컬 통합 엔지니어링 기업 '오코너스(O'Connor's)', 개방형 영상관리시스템(VMS) 및 영상 분석 솔루션 디스트리뷰터 '키네틱스 솔루션즈(Kinetics Solutions)', BIM 및 3D 디지털 트윈 플랫폼 전문기업 '샤인 테크놀로지(Shine Technology)' 등이다.
열화상·특수 감시 카메라 기술 유통기업 '두이 엔지니어링(Dou Yee Engineering)', AI 엣지 및 클라우드 컴퓨팅 인프라 공급사 '글로벌텍 시스템즈(Globaltech Systems)', 주거·상업시설 통합 보안 시공사 '시큐어비전(Securevision)'도 포함됐다.
인텔리빅스는 이번 파트너십을 통해 공동 비즈니스 모델(BM) 개발과 현지 환경에 맞춘 AI 기술 고도화를 추진한다. 현지 기업이 보유한 보안·하드웨어·네트워크 인프라에 인텔리빅스의 딥러닝 AI 모델과 생성형 모니터링 시스템 'GenAMS'를 결합하는 방식이다.
전시회에서는 인텔리빅스의 AI 비전 카메라 '빅스올캠(VIXallcam)'도 선보였다. 빅스올캠은 딥러닝 기반 영상 복원 기술을 적용해 집중호우와 해무 등 기상 여건이 좋지 않은 환경에서도 사람과 차량, 위험 징후 등을 식별하도록 개발된 제품이다.
회사는 동남아시아 지역의 고온다습한 기후와 집중호우 등으로 CCTV 영상 식별 성능이 저하될 수 있다는 점에서 현지 적용 가능성을 기대하고 있다.
인텔리빅스에 따르면 현지 파트너사들과 싱가포르 창이국제공항을 비롯한 주요 기반시설 및 공공 안전 프로젝트에 빅스올캠을 적용하기 위한 기술검증(PoC)과 사업 협력 방안을 논의하고 있다.
회사 관계자는 "동남아시아 보안·인프라 기업들과 이틀간 10개 기업과 파트너십을 구축했다"며 "각 기업의 기존 시스템에 인텔리빅스의 AI 모델을 결합해 현지 맞춤형 비즈니스 모델을 공동 개발하고 동남아 시장에서 사업 기회를 확대할 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com