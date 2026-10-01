NH농협생명, 암 진단금 먼저 받고 사망보장 다시 채운다

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명은 1일 건강채움NH암종신보험을 출시했다.
- 일반암 진단 시 선지급하고 사망보장을 다시 채워준다.
- 유방암·전립선암·소액암도 특약으로 보장한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
암 진단 후에도 리필사망보험금으로 가입금액 100% 사망보장
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 일반암 진단 시 보험금을 미리 지급하고 이후 사망보장을 다시 채워주는 '건강채움NH암종신보험'을 출시했다고 1일 밝혔다.
이 상품은 사망 시 주계약 가입금액의 150%를 사망보험금으로 지급한다. 보험기간 중 일반암을 진단받으면 주계약 가입금액의 100%를 선지급보험금으로 받을 수 있어 치료비나 생활자금으로 활용할 수 있다.
암 진단으로 선지급보험금을 받은 이후에는 '리필사망보험금'을 통해 사망보장을 다시 제공한다. 사망 시 주계약 가입금액의 100%를 지급하는 구조다. 선지급보험금을 포함하면 총 보장금액은 가입금액의 200% 수준이다.
의무 부가되는 추가보장특약을 통해 유방암과 전립선암, 소액암도 보장한다. 유방암과 전립선암은 특약 가입금액의 50%, 소액암은 10%를 지급한다.
보험료 납입기간 중 일반암 진단을 받으면 이후 보험료 납입이 면제된다. 반대로 납입기간 동안 일반암 진단을 받지 않은 고객에게는 '건강축하보너스'를 적립해 전부 또는 일부를 인출할 수 있도록 했다.
노후자금설계전환특약을 활용하면 해약환급금을 노후자금으로 전환할 수도 있다.
가입 연령은 일반가입의 경우 만 15세부터, 간편가입은 만 20세부터다. 가입 조건에 따라 최대 70세까지 가입할 수 있으며 보험료 납입기간은 10년과 15년 중 선택할 수 있다.
신명용 NH농협생명 상품개발본부장은 "암 진단 시 필요한 자금으로 활용하면서도 사망보장을 다시 채워 종신보험 본연의 역할을 이어갈 수 있도록 설계했다"고 말했다.
yunyun@newspim.com