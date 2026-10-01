신한카드, 박보검 손그림 담은 'ECO Plan 콜라보 에디션' 출시

AI 핵심 요약beta
- 신한카드가 1일 박보검 콜라보 ECO Plan 에디션을 출시했다.
- 새 카드에는 손그림과 프리지아 향을 담고 기존 친환경 혜택을 유지했다.
- 발급 1장당 5000원 기부와 연말 특별 할인, 경품 행사를 진행했다.
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연말까지 특별 할인팩 제공…발급 1매당 5000원 국립중앙의료원 기부
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 배우 박보검이 직접 그린 손그림을 카드 플레이트에 담은 '신한카드 ECO Plan 박보검 콜라보 에디션'을 출시했다고 1일 밝혔다.
이번 상품은 지난 4월 출시한 '신한카드 ECO Plan'에 박보검의 손그림 디자인과 프리지아 향을 적용한 것이 특징이다. 기존 ECO Plan의 친환경 관련 혜택은 그대로 제공한다.
ECO Plan은 국내외 모든 가맹점 이용금액의 0.2%를 '에코 기부 포인트'로 적립해 나무 심기 활동에 사용하는 카드다. 전월 이용실적이나 적립 한도 제한 없이 포인트가 적립되며 기부 완료 금액은 기부금 소득공제 대상에 포함된다.
디지털 명세서 신청과 대중교통 이용 시 추가 캐시백도 제공한다. 공유 모빌리티·철도·전기차 충전소 등을 포함한 'ECO Life', 피트니스센터·스포츠웨어 등의 'Healthy Plan', 편의점·H&B스토어 등의 'Daily Vibe' 영역에서는 10% 할인 혜택을 받을 수 있다. 3개 영역의 월 통합 할인 한도는 최대 6만원이다.
신한카드는 이번 에디션 출시를 기념해 연말까지 박보검이 기획한 '스페셜 서비스팩'을 제공한다. 카카오T 바이크와 공연·영화 예매, 대형마트 등에서 할인받을 수 있으며 월 최대 2만원의 별도 할인 한도가 적용된다.
이벤트 기간 동안 에디션 카드로 10만원 이상 이용하고 이벤트에 응모한 고객을 대상으로 추첨을 통해 ▲박보검 친필 사인 아트 프린트(1명) ▲2027 박보검 시즌 그리팅 굿즈(2명) ▲올리브영 기프트카드 3만원권(5명) ▲노플라스틱선데이 네잎클로버 태그미 키 키링(10명) 등을 증정한다.
같은 기간 해당 에디션이 한 장 발급될 때마다 신한카드가 5000원을 국립중앙의료원에 기부하는 캠페인도 진행한다. 기부처는 박보검이 직접 선정했다.
연회비는 국내 전용 2만원, 해외 겸용(VISA) 2만3000원이다.
yunyun@newspim.com