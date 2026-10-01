마녀공장, 10월 올영픽 참여... 클렌징 라인 최대 36% 할인

AI 핵심 요약beta
- 마녀공장이 1일 올리브영 10월 올영픽에 참여했다
- 퓨어 소이빈 클렌징 3종을 1~5일 최대 36% 할인했다
- 전국 매장·온라인몰서 클렌징 오일 등 기획세트 판매했다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 글로벌 뷰티 브랜드 마녀공장이 올리브영의 10월 월간 프로모션 '올영픽'에 참여한다고 1일 밝혔다. 올영픽은 올리브영이 매월 선정한 브랜드와 제품을 할인하는 행사다.
마녀공장은 이번 행사를 통해 대표 클렌징 라인 '퓨어 소이빈' 3종을 이달 1~5일 최대 36% 할인된 가격에 판매한다.
이번 행사 대상 제품은 클렌징 오일·폼·밀크 기획세트 3가지다. '퓨어 소이빈 클렌징 오일 2입 기획세트'는 정상가 3만7000원에서 35% 할인된 가격에 판매된다. 200ml 본품 2개에 클렌징 오일 25ml와 클렌징 폼 20ml가 포함됐다.
'클렌징 폼 2입 기획세트'는 정상가 1만7500원에서 36% 할인 판매한다. 160ml 본품 2개와 클렌징 오일 25ml로 구성했다.
'클렌징 밀크 리필 기획세트'는 정상가 3만1500원에서 33% 저렴하게 판매되며, 200ml 본품과 200ml 리필, 클렌징 밀크 20ml를 함께 제공한다.
퓨어 소이빈 클렌징 오일은 출시 이후 누적 판매량 2200만 병을 기록했다. 87% 식물성 오일을 함유해 블랙헤드와 피지 제거에 효과적이다. 클렌징 폼은 저자극 제품으로 세안 후 피부 당김 없이 촉촉함을 유지하며, 클렌징 밀크는 야생 돌콩을 곱게 갈아 만든 퓨어 소이 밀크를 함유한 약산성 제품이다.
이번 프로모션은 전국 올리브영 매장과 공식 온라인몰에서 진행된다.
nrd@newspim.com