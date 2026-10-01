AIA생명, 전 임직원 참여 소비자보호 실천 캠페인

AI 핵심 요약beta
- AIA생명은 1일 소비자보호 캠페인을 마무리했다
- 지난 8월 개정 헌장과 연계한 공모전으로 진행했다
- 선정 약속은 교육 콘텐츠로 활용하며 문화를 강화했다
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금융소비자보호 교육·사내 프로그램 등에 지속 활용
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = AIA생명은 금융소비자 보호를 조직문화에 정착시키기 위한 전사 실천 캠페인을 마무리했다고 1일 밝혔다.
이번 캠페인은 지난 8월 개정한 소비자보호 헌장의 내용을 임직원의 실제 업무와 연계하기 위해 마련됐다. 전 임직원이 각자의 업무 특성을 반영한 소비자보호 실천약속을 제안하는 공모전 방식으로 진행했다.
AIA생명은 앞서 금융소비자보호 내부통제위원회에서 개정 소비자보호 헌장을 선포했다. 헌장에는 금융소비자 권익 보호를 비롯해 금융취약계층을 포함한 소비자에 대한 공정한 대우, 정확한 정보 제공, 소비자 의견 반영, 피해 예방과 신속한 민원 처리, 소비자 정보·자산 보호 등의 원칙을 담았다.
캠페인을 통해 접수된 제안은 소비자보호 헌장과의 연계성, 업무 관련성, 실천 가능성 등을 기준으로 심사해 본부별 대표 실천약속을 선정했다. 우수 참여 본부와 대표 실천약속 제안자에 대한 시상도 진행했다.
선정된 실천약속은 캠페인 종료 후에도 사내 커뮤니케이션과 금융소비자보호 교육 및 관련 프로그램의 콘텐츠로 지속 활용할 예정이다. 또한 본부별 실천 현황을 점검하는 등 후속 활동을 통해 소비자보호 헌장의 원칙이 실제 업무 과정에서 지속적으로 실천될 수 있도록 소비자중심 문화를 강화해 나갈 계획이다.
신혜숙 AIA생명 소비자보호본부장은 "금융소비자 보호는 제도만으로 완성되는 것이 아니라 임직원 개개인의 실천이 뒷받침될 때 실현될 수 있다"며 "앞으로도 소비자보호 헌장을 바탕으로 금융소비자의 권익 보호와 신뢰 확보를 최우선으로 고려하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com