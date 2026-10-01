외교부 "알래스카 LNG 투자 정해진 바 없다...안보 협의 진전돼야"

AI 핵심 요약beta
- 외교부는 1일 트럼프의 알래스카 LNG 투자 발언을 입장 강조로 봤다.
- 박두순 대변인은 투자 여부와 규모가 정해진 바 없다고 밝혔다.
- 대미투자 발표를 계기로 한미 안보 협의가 진전되길 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
투자발표로 핵잠, 농축·재처리 협상 진전 기대
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외교부는 한국이 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업에 투자할 것이라는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발표에 대해 "미국의 입장을 강조한 것으로 이해하고 있다"고 밝혔다.
박두순 외교부 대변인은 1일 정례 브리핑에서 "알래스카 프로젝트는 양국 양해각서(MOU)에 따라 상업적 합리성과 관련 국내법 절차를 전제로 검토에 착수할 것"이라며 "투자 여부나 규모는 정해진 바 없다"고 말했다.
박 대변인은 "투자 계획은 양국이 오랫동안 협의해 발표한 것이며, 개별 사업에서 추가 논의가 필요한 사항은 앞으로 계속 협의할 것"이라고 덧붙였다.
박 대변인은 이번 트럼프 대통령의 대미투자 계획 발표를 계기로 다른 한·미 관계 현안들에 진전이 있기를 바란다고 밝혔다. 박 대변인은 "양국 정상의 공감대 위에서 안보 협의나 여러 현안이 한미 양국 간에 긴밀히 소통되면서 진전되기를 기대한다"고 말했다.
한·미는 지난해 11월 발표된 한미 정상회담 조인트 팩트시트(공동설명자료)에서 관세 인하 및 전략적 대미 투자와 함께 조선업 협력, 한국의 핵잠수함 건조, 핵연료 제조를 위한 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리 권한 확대 등의 안보 분야 협의 사항을 명시했다.
그러나 한·미 안보 분야 협의는 대미 투자가 지연되면서 중단된 상태다. 한·미 원자력 협정 개정 협의도 지난 6월 첫 회의 이후 후속 회의가 열리지 않고 있다.
외교부 당국자는 "대미 투자 공식 발표를 계기로 안보 협의의 구체적 일정 논의가 추진될 것으로 보인다"며 "이전보다 탄력을 받을 것으로 본다"고 말했다.
opento@newspim.com