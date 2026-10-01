기계설비건설공제조합, 13일 신입직원 채용설명회 개최

AI 핵심 요약beta
- 기계설비건설공제조합이 13일 채용설명회를 연다
- 설명회는 채용 소개와 직무별 멘토링으로 진행한다
- 하반기 신입직원 공고와 접수는 8일부터 21일까지다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
조합 업무 소개·직무별 상담 진행
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 기계설비건설공제조합(이하 '조합')이 하반기 신입직원 채용을 앞두고 지원자들에게 채용 정보와 직무별 업무를 안내한다.
1일 조합은 오는 13일 오후 2시 서울 서대문구 캐치카페 신촌점에서 '2026년도 하반기 신입직원 채용설명회'를 개최한다고 밝혔다.
설명회는 1부 '조합 및 채용공고 소개'와 2부 '직무별 멘토링'으로 진행된다. 조합의 주요 업무와 채용 정보를 안내한 뒤 각 분야 담당 직원들이 참여하는 일대일 멘토링 상담을 이어갈 예정이다.
멘토링은 ▲인사·노무 ▲세무회계 ▲자산운용 ▲공제영업 ▲해외보증 등 5개 분야로 구성된다. 참가자들은 현직자에게 실제 업무 내용과 직무별 궁금한 사항을 직접 질문하고 답변을 들으며 채용을 준비할 수 있다.
참가자를 위한 기념품 증정 이벤트도 마련했다. 설명회 종료 후 인스타그램 채용 홍보 태그 인증을 완료한 참가자에게 텀블러를 제공할 예정이다.
하반기 신입직원 채용공고와 지원서 접수는 오는 8일부터 21일까지 진행될 예정이다.
Q. 기계설비건설공제조합의 하반기 신입직원 채용설명회는 언제 열리나요?
A. 오는 13일 오후 2시 서울 서대문구 캐치카페 신촌점에서 개최됩니다.
Q. 채용설명회는 어떤 방식으로 진행되나요?
A. 1부에서는 조합과 채용공고를 소개하고, 2부에서는 직무별 멘토링을 진행합니다. 조합의 주요 업무와 채용 정보를 안내한 뒤 현직 직원과 일대일 상담을 이어가는 방식입니다.
Q. 직무별 멘토링은 어떤 분야로 구성되나요?
A. 인사·노무, 세무회계, 자산운용, 공제영업, 해외보증 등 5개 분야입니다. 참가자는 각 분야 현직자에게 실제 업무 내용과 직무별 궁금한 점을 직접 질문할 수 있습니다.
Q. 설명회 참가자를 위한 별도 이벤트도 있나요?
A. 네. 설명회 종료 후 인스타그램 채용 홍보 태그 인증을 완료한 참가자에게 텀블러를 제공하는 이벤트가 진행됩니다.
Q. 하반기 신입직원 채용 일정은 어떻게 되나요?
A. 채용공고와 지원서 접수는 오는 8일부터 21일까지 진행될 예정입니다.
chulsoofriend@newspim.com