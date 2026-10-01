대한건설정책연구원 개원 20주년…"AI 시대 건설산업 미래 선제 대응"

AI 핵심 요약beta
- 대한건설정책연구원이 1일 개원 20주년 기념식을 열었다.
- 김희수 원장은 AI·스마트건설 대응의 새 20년을 선언했다.
- 박상우 전 장관은 AI 대비 위해 삼각 협력을 강조했다.
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AI·스마트건설 등 산업 변화 대응
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 대한건설정책연구원이 개원 20주년을 맞아 지난 연구 성과를 돌아보고 인공지능(AI)과 스마트건설 등 급변하는 산업 환경에 대응하기 위한 새로운 20년을 선언했다.
1일 대한건설정책연구원(건정연)은 서울 동작구 전문건설회관 4층 마로니에홀에서 개원 20주년 기념식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 박덕흠 국회 부의장을 비롯해 대한전문건설협회와 전문건설공제조합 등 유관기관 관계자와 학계·연구계 인사 300여명이 참석했다.
'RICON 20년, 더 큰 미래를 그리다'를 슬로건으로 열린 기념식에서는 연구원의 지난 20년간 주요 연구성과와 역할을 되짚었다. 기념영상 '정책을 그리다, 미래를 짓다'도 선보였다.
김희수 건정연 원장은 개회사에서 지난 20년간 건설산업을 둘러싼 환경이 끊임없이 변화했다고 평가했다. 그는 "글로벌 금융위기와 부동산 경기의 부침, 건설산업 구조 변화에 이어 최근에는 디지털 전환과 탄소중립까지 새로운 과제로 더해지면서 산업이 직면한 문제와 정책적 요구가 더욱 복잡해졌다"며 "앞으로의 20년에는 변화 속도가 더욱 빨라질 것"이라고 말했다.
이어 인공지능과 스마트건설을 중심으로 한 디지털 전환과 탄소중립을 향한 산업구조 변화, 인구구조 변화에 따른 건설 생산체계 재편 등을 건설산업이 마주할 주요 변화로 꼽았다.
김 원장은 "현장에 뿌리를 둔 전문성과 객관적이고 체계적인 연구 역량을 바탕으로 건설산업이 나아갈 방향을 선제적으로 제시하는 신뢰받는 정책 리더가 되겠다"며 "지난 20년간 축적해 온 연구 역량을 바탕으로 산업 현장에 실질적으로 도움이 되는 지식과 정책 대안을 지속적으로 만들어나가겠다"고 강조했다.
이날 기념식에서는 건정연 제4대 원장을 역임한 박상우 전 국토교통부 장관이 'AI로 건설산업의 날개를 달자'를 주제로 기조연설을 진행했다. 박 전 장관은 AI 발전이 건설산업에 가져올 변화와 기회, 위기를 짚고 AI 혁명에 대응하기 위한 선제적인 준비 필요성을 강조했다.
그는 "과학기술 발전이 새로운 공간과 인프라 수요를 만들고 건설산업이 이를 현실의 공간으로 구현해왔다는 점에서 AI 역시 건설산업의 새로운 성장 기회가 될 수 있다"며 "동시에 변화에 대응하지 못할 경우 위기가 될 수 있는 만큼 정부와 학계, 연구원 간 '삼각 협력'을 통한 준비가 필요하다"고 제언했다.
이어 "정부는 건설 빅데이터 플랫폼 구축과 규제 정비, 콘테크(Con-Tech) 생태계 육성에 힘써야 한다"며 "학계는 융합형 인재 양성과 기술 검증체계를 마련할 필요가 있다"고 부연했다.
건정연은 2006년 개원 이후 건설산업과 전문건설업 발전을 위한 정책 연구와 현장 중심의 연구 활동을 이어왔다. 개원 20주년을 계기로 새로운 건설산업 환경에 대응하기 위한 연구와 정책 제안 기능을 더욱 강화할 계획이다.
chulsoofriend@newspim.com