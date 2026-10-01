경제6단체, "대미 투자 발표로 통상 불확실성 완화 기대"

AI 핵심 요약beta
- 경제6단체가 1일 한·미 대미 투자계획 발표를 환영했다.
- 2025년 무역합의 이행 의지를 재확인한 점을 의미 있다고 봤다.
- 통상 불확실성 완화와 기업 대미 진출 확대를 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대미 사업 확대·공급망 협력 강화 기대 드러내
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 한·미 정부가 양국 정부의 전략적 투자 프로젝트 추진 계획에 대해 발표하자, 경제계에서 환영의 뜻을 나타냈다.
한국무역협회·대한상공회의소·한국경제인협회·한국경영자총협회·중소기업중앙회·한국중견기업연합회 등 경제6단체는 1일 공동 논평을 통해 "한·미 양국 정부가 대미 전략적 투자 프로젝트 추진계획을 발표한 것을 뜻깊게 생각한다"고 밝혔다.
경제6단체는 "이번 발표가 2025년 한·미 무역합의의 이행 의지를 재확인하고 이를 실제 투자 프로젝트로 구체화했다는 점에서 의미가 있다"고 평가했다.
이어 "어려운 통상환경 속에서도 호혜적 경제협력의 틀을 구체화해 온 양국 정부의 노력을 높이 평가한다"며 "이를 계기로 양국 간 통상 불확실성이 완화되고 우리 기업의 경영환경 예측 가능성이 높아질 것"이라고 기대했다.
특히 에너지 인프라 분야에서 한국 기업의 미국 시장 참여가 확대될 경우 연관 산업의 동반 진출과 대미 수출 확대, 양국의 산업경쟁력 제고와 공급망 안정, 경제안보 협력 강화에 기여할 수 있다고 평가했다.
경제6단체는 향후 후속 프로젝트가 상업적 합리성과 양국의 공동 이익을 바탕으로 실질적인 사업 성과로 이어지는 한편, 통상 불확실성이 완화되고 우리 기업의 대미 사업 확대와 양국 간 공급망 협력이 강화될 것으로 기대했다.
raul1649@newspim.com