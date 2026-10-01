망리단길 옆 망원동 416-53 일대, 29층-1550가구 재개발 확정

망리단길 인근 공영주차장·공원 배치…보차분리로 안전한 통학로 마련

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울지하철6호선 망원역과 망리단길 인근 마포구 망원동 416-53 일대가 신속통합기획 재개발사업으로 최고 29층, 약 1550가구 규모의 주거단지로 거듭날 전망이다. 아울러 도로 및 보행체계를 정비하고 공원과 공영주차장을 확충해 망원시장·망리단길의 골목상권과 어우러지는 단지로 재편된다.

1일 서울시에 따르면 이같은 내용을 담은 '마포구 망원동 416-53 일대 재개발 신속통합기획'이 확정됐다.

대상지는 서울지하철 6호선 망원역에서 약 500m 거리에 있는 저층 주거지역이다. 망원시장과 포은로(망리단길) 상권이 가까이 있고 망원한강공원으로 이어지는 곳이다. 하지만 노후 주택과 협소한 도로, 부족한 주차공간 등으로 주거환경 개선 수요가 꾸준히 제기돼왔다.

대상지 위치도 [자료=서울시]

이번 신통기획은 '골목상권과 주민의 일상이 어우러지는 생활밀착형 주거단지' 조성을 목표로 ▲지역 차원의 보행연결 강화 및 교통체계 개선 ▲주민과 상권 이용객을 위한 공원·생활편의시설 확충 ▲지역의 가로 풍경을 고려한 경관계획 등 3가지 계획 원칙을 담았다. 용적률 250%를 적용해 최고 29층, 1550가구를 건립할 예정이다.

먼저 망원역-망원시장-한강으로 이어지는 생활권 보행연결을 강화한다. 대상지 내부를 통과하는 기존 도로 선형을 따라 동서 방향의 공공보행통로를 설정해, 망원역으로 이어지는 지역 보행동선을 유지하면서 지하철역과 상권, 한강을 하나의 보행축으로 연결한다. 또한 남북 방향의 망원로4길 등 주변 도로의 보도와 차도를 분리해 안전한 학교가는 길도 조성한다.

서울시 '그늘보행권' 정책과 연계해 공공보행통로와 주변 도로에 가로수를 심고 공원 내 녹지와 이어, 생활동선을 따라 쾌적한 그늘길이 이어지도록 유도할 계획이다. 망원로와 연결되는 망원로4길 등 주변도로는 3~4차로(15~18m)로 확폭한다. 또한 대상지에 포함되지 않은 동측 포은로(망리단길) 상권의 원활한 차량과 보행 연속성을 고려해 공동주택의 차량출입구를 서측과 남측에 설치한다.

지역 상권과 주민들이 함께 이용할 수 있는 공원과 생활편의시설을 확충한다. 동서 보행축과 포은로(망리단길) 상권이 만나는 단지 동남측에 약 4800㎡의 공원을 조성하고, 하부에는 공영주차장을 계획해 지역 주민 및 상권 이용객의 편의성을 높이고 상권 활성화도 도모한다는 전략이다. 망원시장·망리단길 상인들의 의견수렴으로 도출된 주차장·공공화장실·휴식공간 수요를 반영해 신설 공원에 방문객 편의시설을 마련하고 상권과 연계한 지역축제 등 행사도 열 수 있는 규모로 계획했다.

골목상권의 가로 풍경을 고려한 경관계획으로 주변과 조화로운 주거단지를 조성한다. 포은로 상가 이면부와 맞닿는 단지 경계부는 12~13층의 중저층으로 계획하고 포은로에 접한 가로공간은 주변 상가와 어울리는 소규모 상점을 배치해 망원동 특유의 가로 분위기를 이어갈 수 있도록 한다. 상권 경계부에는 건축한계선 10m를 설정하고 조경 등 충분한 완충공간을 두어 기존 상가와 공동주택 사이에 여유를 확보한다.

망원동 서측으로 한강공원이 있는 입지 여건을 고려해 동서 방향의 통경축을 확보하고 공공보행통로와 연계해 한강 및 주변지역으로 열린 경관을 형성한다. 또한 단지 중심부 최고 높이는 29층으로 계획하여, 점진적으로 상승하는 스카이라인을 형성했다.

망원동 일대 지역 특성을 고려해 제2종일반주거지역(7층이하)을 제2종일반주거지역으로 상향해 용적률 250%, 약 1550가구 단지로 계획했다.

이번 '망원동 416-53 일대 재개발 신속통합기획' 확정으로 서울시 전체 신속통합기획 대상지 314개소 중 202개소의 기획이 완료됐다. 김창규 서울시 도시공간본부장은 "이번 기획은 망원동 상권과 지역 주민의 수요를 다각도로 고려해 교통·보행체계와 생활편의시설을 개선하는 데 중점을 뒀다"며 "주거와 상업·여가 등 다양한 기능이 공존하는 지역인 만큼 골목상권과 주민의 생활이 어우러진 주거단지가 조성되도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.

donglee@newspim.com