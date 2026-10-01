[프로필] 송영길 대통령 평화외교특별보좌관...민주당 대표 역임한 6선 의원

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 1일 송영길 의원을 평화외교특보로 위촉했다
- 송 특보는 학생운동·노동운동 뒤 노동인권 변호사로 활동했다
- 그는 6선 의원·인천시장·당대표를 지낸 외교통 인물이다
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다국어 능통…'북방 외교' 전담
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 이재명 대통령은 1일 대통령 평화외교특별보좌관에 송영길 더불어민주당 의원을 위촉했다.
성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오후 청와대에서 브리핑을 통해 이같은 인선을 발표했다.
학생운동과 노동운동, 인권변호사를 거쳐 6선 국회의원과 인천광역시장, 당 대표까지 지낸 송 신임 특보는 여권 내 대표적인 '외교·통일통'이자 무게감 있는 중진 정치인으로 꼽힌다.
◆80년대 학생·노동운동 거쳐 '노동·인권 변호사' 투신
1963년 전남 고흥에서 태어난 송 특보는 광주 대동고와 연세대 경영학과를 졸업했다. 연세대 재학 시절인 1984년 초대 직선 총학생회장을 지내며 학생운동을 이끌었고, 민정당사 점거 농성 사건 등으로 구속 및 제적을 겪었다.
1987년부터는 운수노조 노보 상담실장을 하며 택시노동조합 운동을 시작했다. 1991년 전국택시노동조합연맹 인천시지부 초대 사무국장을 역임하는 등 택시, 버스, 화물자동차 운전기사 등 운수노동자들의 권익향상을 위한 활동들을 전개했다.
이후 1994년 제36회 사법시험에 합격한 송 특보는 사법연수원(26기)을 마친 뒤 '민주사회를 위한 변호사모임'(민변)에서 활동하는 등 노동인권 변호사로 활동했다.
◆인천 계양 중심으로 6선 고지 올라…민선 5기 인천시장 역임
정계 입문은 1999년 재보궐선거를 통해 이뤄졌다. 첫 도전에서는 고배를 마셨으나, 2000년 제16대 총선에서 인천 계양구에 출마해 금배지를 달았다.
이후 송 특보는 16~18대, 20~21대 총선 인천 계양을에서 5선 국회의원을 역임했다. 또한 민선 5기 인천시장을 지내며 인천 지역 기반을 탄탄히 쌓아온 인물이다.
민주당 대표를 역임했던 송 특보는 2021 전당대회 돈봉투 의혹과 불법 정치자금 수수 의혹 등으로 기소되면서 탈당했다.
이후 무죄를 확정받고 3년 만에 당에 복귀한 송 후보는 박찬대 전 의원의 인천시장 출마로 공석이 된 인천 연수구갑 국회의원 재보궐선거에 전략공천되며 6선 고지에 올랐다.
◆당 대표·외통위원장 역임한 '러시아·북방 외교 전문가'
송 특보는 정치 인생 전반에 걸쳐 외교·안보 영역에서 탁월한 전문성을 보여왔다.
제21대 국회 전반기 외교통일위원회 위원장을 역임했으며, 문재인 정부 탄생 이후에는 대통령 러시아 특사 및 장관급인 대통령 직속 북방경제협력위원회 초대 위원장을 맡아 '북방 외교'를 전담했다.
러시아어와 중국어, 영어, 일본어 등 다국어에 능통하며, 러시아 푸틴 대통령으로부터 우호훈장을 수여받는 등 동북아 및 러시아 네트워크가 두터운 인물로 평가받는다.
2021년 5월에는 더불어민주당 전당대회에서 제5대 당 대표로 선출되어 당을 이끌었다. 제20대 대통령 선거 당시 상임선거대책위원장을 맡아 정권 재창출을 위한 선거전을 총지휘하기도 했다.
◆프로필
▲1963년생 ▲광주 대동고 ▲연세대 경영학과 ▲한국방송통신대 중어중문학·일본학 학사 ▲제36회 사법시험 합격(사법연수원 26기) ▲민주사회를 위한 변호사모임(민변) 회원 ▲제16·17·18·20·21·22대 국회의원(6선) ▲민선 5기 인천광역시장 ▲대통령비서실 러시아 특사 ▲대통령직속 북방경제협력위원회 위원장 ▲제21대 국회 외교통일위원회 위원장 ▲더불어민주당 당 대표
seo00@newspim.com