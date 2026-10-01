[프로필] 하준경 청와대 정책실장... 초대 경제성장수석 역임한 정통 경제학자

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 1일 하준경을 정책실장에 임명했다
- 성기홍 수석은 이날 청와대에서 인선을 발표했다
- 하 실장은 성장·양극화 해소를 연구한 경제학자다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 이재명 대통령은 1일 대통령비서실 정책실장에 하준경 현 경제성장수석을 임명했다.
성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오후 청와대에서 브리핑을 통해 이같은 인선을 발표했다.
하 실장은 1969년 7월생으로 전북 전주 출신이다. 서울 중앙고와 서울대 경제학과를 졸업하고 미 브라운대에서 경제학 박사 학위를 받았다.
한국금융연구원 연구위원, 경제인문사회연구회 기획평가위원, 국민경제자문회의 위원, 한양대(에리카) 경제학부 교수를 거쳤으며, 현 대통령비서실 경제성장수석비서관을 역임했다.
성 수석은 하 신임 실장에 대해 "공정성장과 양극화 해소 등을 성장전략에 결합해 온 대표적인 학자"라며 "이재명 정부 초대 경제수석으로서 코리아 디스카운트를 코리아 프리미엄으로 전환시킨 역량을 보여줬다"고 평가했다.
이어 "앞으로 사회정책과 경제정책을 두루 아우르며 복지·일자리·교육·주거 등 국민의 삶과 직결된 분야에서 모두가 체감할 수 있는 정책 변화를 만들어갈 것"이라고 기대했다.
◆ 프로필
▲1969년 7월생 ▲전북 전주 ▲서울 중앙고 ▲서울대 경제학과 ▲美 브라운대 경제학 박사 ▲한국금융연구원 연구위원 ▲경제인문사회연구회 기획평가위원 ▲국민경제자문회의 위원 ▲한양대(에리카) 경제학부 교수 ▲現 대통령비서실 경제성장수석비서관
allpass@newspim.com