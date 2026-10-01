[프로필] 김병주 대통령 국방정책특별보좌관...육군 대장 출신 재선 의원

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 1일 김병주 의원을 국방특보에 임명했다.
- 김병주는 한미연합사 부사령관 출신으로 2019년 4일 전역했다.
- 그는 21·22대 의원과 국방위 간사를 지내며 안보 분야를 맡았다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 이재명 대통령은 1일 김병주 더불어민주당 의원을 대통령 국방정책특별보좌관에 임명했다.
성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오후 청와대 춘추관에서 브리핑을 통해 이같은 인선을 발표했다.
김 특보는 1962년 경북 예천 출신으로 강릉고와 육군사관학교 40기를 졸업했다. 전남대에서 경영학 석사 학위, 경기대에서 외교안보학 박사 학위를 받았다.
육군 제30기계화보병사단장과 미사일사령관, 제3군단장 등을 거쳐 대장으로 진급했으며 한미연합사령부 부사령관을 끝으로 2019년 4월 전역했다.
전역 후 방송 출연과 강연 등으로 활동하다 2020년 제21대 총선을 앞두고 더불어민주당 영입 인재로 정치권에 입문했다. 민주당의 비례연합정당인 더불어시민당 비례대표로 제21대 국회에 입성했다.
제22대 총선에서는 경기 남양주을에 출마해 재선에 성공했다. 국방 분야 전문성을 바탕으로 당 안보대변인과 국방안보특별위원장 등을 지냈으며, 국회 국방위원회에서도 활동해 왔다.
특히 4성 장군이자 한미연합사 부사령관 출신으로 군사·안보 현안과 한미동맹, 전시작전통제권 전환, 방위산업 분야에 전문성을 갖췄다는 평가를 받아왔다.
2026년에는 국회 국방위원회 여당 간사를 맡았고, 더불어민주당의 전시작전통제권 환수 관련 태스크포스 단장으로도 활동했다.
◆프로필
▲1962년생 ▲경북 예천 ▲강릉고 ▲육군사관학교 40기 ▲전남대 경영학 석사 ▲경기대 외교안보학 박사 ▲육군 제30기계화보병사단장 ▲육군 미사일사령관 ▲육군 제3군단장 ▲한미연합사령부 부사령관 ▲제21·22대 국회의원 ▲더불어민주당 안보대변인 ▲더불어민주당 국방안보특별위원장 ▲국회 국방위원회 간사 ▲대통령비서실 국방정책특별보좌관
chogiza@newspim.com