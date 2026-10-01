우리은행, 방글라데시 다카지점 개점 30주년 기념행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 우리은행은 30일 다카서 지점 30주년 행사를 열었다.
- 다카지점은 1996년 개설 뒤 9개 점포로 늘었다.
- 최근 3년간 수익 성장했고 현지 협력도 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 지난 30일 방글라데시 다카 쉐라톤호텔에서 다카지점 개점 30주년 기념행사를 개최했다고 1일 밝혔다.
이날 행사에는 정진완 우리은행장과 방글라데시 재무장관, 중앙은행 부총재 등 주요 관계자가 참석했다.
지난 1996년 국내 시중은행 최초로 개설된 다카지점은 동아시아 3국 은행 중 유일하게 방글라데시 현지 영업을 이어오고 있다. 기업금융을 중심으로 영업을 확대해 현재 9개 지점 및 출장소에서 147명의 임직원이 근무 중이다.
다카지점은 최근 3년간 연평균 24%의 영업수익 성장률을 기록했으며, 올해 상반기에는 230억원의 순영업수익을 거뒀다. 방글라데시 중앙은행 공시 기준 신용등급은 최고 수준인 'AAA'를 유지하고 있다.
현지 고객 비중이 약 73%까지 확대된 가운데 모바일 전용 예금상품 출시, 국가표준 QR 결제시스템 참여 등 디지털 서비스 고도화에 집중하고 있다. 2023년부터는 매년 수익 일부를 빈혈 환자 예방·치료 사업에 지원하는 등 사회공헌 활동도 이어가는 중이다.
한편 정진완 은행장은 방글라데시 중앙은행을 방문해 모스타쿠르 라흐만 총재와 면담을 가졌다. 양측은 지난 8월 한-방글라데시 포괄적경제동반자협정(CEPA) 타결을 계기로 금융 분야 협력을 강화하기로 의견을 모았다.
정진완 우리은행장은 "다카지점은 지난 30년간 현지 수출입 기업을 지원해 왔다"며 "기업금융과 현지화, 디지털 전환을 바탕으로 금융 지원을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com