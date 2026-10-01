하나은행, 국군의 날 맞아 '하나 나라사랑카드' 4분기 캐시백 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 1일 국군 장병·나라사랑카드 고객 이벤트를 시작했다.
- CU·버거킹·무신사 결제 시 1만원 캐시백과 쿠팡와우 환급을 제공했다.
- AI 스마트팩 환급과 적금 혜택도 함께 운영했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 국군의 날을 맞아 국군 장병과 하나 나라사랑카드 이용 고객을 대상으로 4분기 동안 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.
이번 이벤트는 하나 나라사랑카드 이용자의 소비 패턴을 반영해 생활·온라인 서비스와 AI 분야 혜택을 중심으로 구성됐다.
우선 CU 편의점, 버거킹, 무신사에서 하나 나라사랑카드로 1만원 이상 결제 시 1만원 캐시백을 제공한다. 1인당 최대 2회까지 참여 가능해 총 2만원의 캐시백 혜택이 적용된다. 또한 하나 나라사랑카드로 쿠팡와우 멤버십을 결제하는 고객에게는 최대 3개월간 구독료 전액을 캐시백으로 지원한다.
하나카드 'AI 스마트팩' 신규 이용자에게는 첫 달 구독료 9900원이 캐시백된다. 해당 서비스는 하나카드 앱에서 신청할 수 있다. 이와 함께 최고 연 10.6% 금리의 장병내일준비적금과 편의점·배달 서비스 할인 등 생활 혜택도 제공된다.
이번 이벤트는 기간 내 하나 나라사랑카드를 신규 발급한 고객을 대상으로 적용되며, 세부 내용은 모바일 앱 '하나원큐'에서 확인 가능하다.
eoyn2@newspim.com