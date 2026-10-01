GS건설, 홈플러스 안산점 부지에 '아르뮤제자이' 분양

AI 핵심 요약beta
- GS건설이 1일 안산 홈플러스 부지 아르뮤제자이 분양을 예고했다.
- 단지는 1354가구 규모로 중앙역 등 교통과 생활 인프라를 갖췄다.
- 사우나 등 커뮤니티와 예술 특화 설계를 적용해 차별화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
84·99·104㎡ 중대형 위주로 구성
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설이 홈플러스 안산점 부지에 '아르뮤제자이'를 이달 분양 예정이라고 1일 밝혔다.
아르뮤제자이는 경기도 안산시 상록구 성포동 586번지 일대에 있으며 지하 6층, 지상 49층, 6개동 규모로 공동주택 984가구, 오피스텔 370실을 합쳐 총 1354가구 단지로 조성된다.
아파트 전용면적별로는 중대형 위주로 ▲84㎡A 180가구 ▲84㎡B 88가구 ▲84㎡C 90가구 ▲99㎡A 180가구 ▲99㎡B 272가구 ▲104㎡A 174가구다. 오피스텔은 전용면적 84㎡ 단일 타입으로 ▲84㎡A 148실 ▲84㎡B 74실 ▲84㎡C 148실로 총 370실이다.
단지는 성포동과 중앙동 생활권을 동시에 누릴 수 있으며 지하철 4호선과 수인분당선이 지나는 중앙역을 이용할 수 있다. 인근 초지역에는 오는 12월 개통 예정인 인천발 KTX, 상록수역에는 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선도 정차할 예정으로 서울과 수도권 접근성이 높아질 것으로 보인다.
단지 인근에는 롯데백화점, 롯데마트, NC백화점 등 유통시설이 있으며 노적봉공원, 노적봉인공폭포공원, 성호공원, 단원조각공원 등 녹지공간과 성포예술광장, 김홍도 미술관 등 문화시설도 가깝다.
단지 내부 입주민 전용 커뮤니티 센터에는 ▲사우나 ▲스크린골프 ▲퍼팅시뮬레이터 ▲피트니스 ▲스카이라운지 ▲중·석식 다이닝 서비스가 제공될 예정이다.
단지는 예술 특화 콘셉트를 바탕으로 단지 곳곳에 유명 작가의 작품 등 예술 조형물을 배치했다. 이는 단지명에도 반영됐는데 '아르뮤제(ARMUSEE)'는 예술을 뜻하는 'ART'와 미술관을 뜻하는 프랑스어 'MUSEE'를 결합했다.
GS건설 관계자는 "아르뮤제자이는 대단지로 지역 실수요자들의 많은 관심이 예상된다"며 "특화 평면과 완성도 높은 커뮤니티 등 차별화된 가치를 지닌 단지가 될 것이다"고 말했다.
아르뮤제자이 홍보관은 경기도 안산시 단원구 고잔동 536-1에서 현재 운영 중이며, 견본주택은 이달 중으로 오픈 예정이다.
krawjp@newspim.com