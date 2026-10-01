한화문화재단, 뉴욕서 신진작가 그룹전 '맥거핀' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한화문화재단이 10월 8일 뉴욕서 전시를 연다
- 한국 신진 작가 5인과 해외 필자 5인이 협업했다
- 재단은 스페이스 제로원으로 국제 교류를 넓힌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화문화재단이 미국 뉴욕에서 한국 신진 작가들의 국제 교류 확대에 나선다.
한화문화재단은 오는 10월 8일부터 12월 19일까지 뉴욕 전시공간 '스페이스 제로원'에서 신진작가 그룹전 '맥거핀(MacGuffin)'을 개최한다고 1일 밝혔다.
이번 전시는 한국 신진 미술작가 5인과 세계 각국의 필자 5인이 함께하는 시각예술과 문학의 협업 프로젝트다. 강동호, 고요손, 장종완, 김지선, 이안 하 등 한국 작가 5인이 참여하며, 뉴욕 예술가 레지던시 '아트 오마이(Art Omi)' 출신 필자 5인이 각 작가의 작품에 응답하는 글을 선보인다.
필자들은 작품에 담긴 작가의 의도를 직접 설명하는 대신 각자의 시선으로 작품을 바라보고 새로운 이야기를 만들어낸다. 전시 제목인 '맥거핀'은 영화에서 이야기를 움직이는 계기가 되지만 그 자체가 사건의 목적이나 결론은 아닌 장치를 뜻한다. 이번 전시에서도 회화와 조각 등의 작품을 하나의 해석으로 규정하지 않고 새로운 이야기를 촉발하는 출발점으로 활용한다.
전시 오프닝에서는 고요손 작가의 퍼포먼스가 진행되며 이후 공개 낭독회와 라운드테이블 토론 등 참여 작가와 필자 간 교류 프로그램도 마련된다.
이번 전시는 한화문화재단이 운영하는 '영민 해외 레지던시 지원사업'과 스페이스 제로원, 아트 오마이의 국제 창작자 네트워크를 연계한 프로젝트다. 재단은 2025년부터 아트 오마이에 선정 작가를 파견해왔으며, 지난 9월에는 이원우 작가가 스페이스 제로원에서 관객 참여형 퍼포먼스를 진행했다.
한화문화재단은 앞으로도 스페이스 제로원을 한국 신진 작가와 해외 관객·창작자·문화예술 네트워크를 연결하는 플랫폼으로 활용하고 한국 동시대 미술의 국제 교류 접점을 확대할 계획이다.
heoneykim@newspim.com