1000만원대 중고차 1위는 그랜저 IG…상위 5개 중 현대차 4종

AI 핵심 요약beta
- KB캐피탈이 1일 1000만원대 중고차 판매를 분석했다
- 현대 그랜저 IG가 1위였고 아반떼 CN7, 카니발이 뒤를 이었다
- 상위 5개 중 4개가 현대차였고 연령대별 선호도도 갈렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
아반떼·카니발·캐스퍼·쏘나타 뒤이어
아반떼는 20대, 카니발은 40대 비중 높아
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 1000만원대 중고차 가운데 현대자동차 그랜저 IG가 가장 많이 판매된 것으로 나타났다.
KB캐피탈은 중고차 거래 플랫폼 'KB차차차'에서 지난해 9월부터 올해 8월까지 1년간 판매된 1000만원대 중고차 데이터를 분석한 결과, 현대 그랜저 IG가 판매량 1위를 기록했다고 1일 밝혔다.
이어 현대 올 뉴 아반떼 CN7이 2위, 기아 올 뉴 카니발이 3위를 차지했다. 현대 캐스퍼와 현대 쏘나타 DN8이 각각 4위와 5위에 이름을 올렸다. 상위 5개 차종 가운데 4개가 현대차였다.
차종별로는 연령대별 관심도에서도 차이가 나타났다. 그랜저 IG는 50대 조회 비중이 17.5%로 상위권 차량 가운데 상대적으로 높았다.
올 뉴 아반떼 CN7은 20대 조회 비중이 46.7%로 가장 높았다. 올 뉴 카니발은 40대 조회 비중이 42.5%로 집계됐으며, 캐스퍼는 30대 비중이 27.9%로 다른 상위권 차량보다 높았다.
쏘나타 DN8은 20대 조회 비중이 36.7%로, 아반떼 CN7에 이어 젊은 층의 관심이 높은 것으로 나타났다.
KB캐피탈 관계자는 "KB차차차에서는 다양한 중고차 매물을 비교하고 차량 판매부터 구매까지 한 번에 고려할 수 있는 서비스를 제공하고 있다"며 "차량의 주요 정보와 특징을 한 줄로 확인할 수 있는 'KB스타픽'을 활용하면 차량을 보다 쉽게 비교할 수 있다"고 말했다.
yunyun@newspim.com