카카오 AI 돛, 지역 AI 인재·창업가 800명 모아 서밋 개최

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 29일 부산서 AI 돛 서밋 26을 열었다.
- 그룹사 AI·AX 사례와 기술 동향을 공유했다.
- 지역 인재 육성·창업 지원 계획도 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오의 AI 인재·기업 육성 추진 기구 '카카오 AI 돛'이 지역 인재와 창업가, 개발자 등 약 800명이 참여한 기술 컨퍼런스 '카카오 AI 돛 서밋 26'을 개최했다.
카카오는 지난달 29일 부산항국제전시컨벤션센터에서 '미래를 향해, 가능성의 항해'를 주제로 서밋을 열고 그룹의 인공지능 전환(AX) 사례와 AI 기술 동향, 지역 창업가의 성장 경험 등을 공유했다고 1일 밝혔다.
카카오와 카카오모빌리티, 카카오뱅크, 카카오페이, 카카오페이손해보험 등 그룹사는 개발·모빌리티·금융·보험 분야에서 적용한 AI 기술과 AX 사례를 소개했다.
카카오 AI 돛은 지역 인재 육성과 창업 지원을 ▲AI 인재 육성 ▲창업·사업화 ▲지역 생태계 연결·확산 등 3단계로 추진할 계획이다.
AI 인재 육성 단계에서는 '카카오 AI 루키캠프', '테크포임팩트 캠퍼스', '카카오테크 캠퍼스' 등을 통해 청소년과 대학생의 AI 역량을 높인다. 창업·사업화 단계에서는 'AI 성장플랫폼'을 통해 4대 과학기술원 학생과 지역 예비 창업가에게 GPU와 AI 모델, 저장 공간 등 개발 인프라를 지원한다.
유망 창업팀은 투자 검토와 사업 협력 기회로 연계하고 지역 생태계 확산을 위해 연내 부산 AI 거점 조성도 추진한다.
이날 함께 열린 AI 에이전트 기반 제품 개발 프로그램 '랄프톤'에는 4대 과학기술원과 부산·울산·경남 지역 고교생 등 60여명이 참여했다. 참가자들은 아이디어 발굴부터 제품 구현, 발표까지 전 과정을 수행했다.
박성현 리벨리온 대표와 김성민 오픈AI Applied AI 엔지니어 등 국내외 AI 기업 관계자들도 참여해 AI 인프라와 코딩 에이전트 활용 사례를 공유했다.
김영덕 카카오 AI 돛 센터장은 "지역의 인재와 기업, 전문가를 연결해 문제 해결의 경험이 창업으로 이어지고 성장한 기업이 다시 지역의 혁신을 만드는 선순환 구조를 만들어가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com