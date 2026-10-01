계양전기, 전장·로보틱스로 사업 확대

AI 핵심 요약beta
- 계양전기가 1일 전장 모터·로보틱스 모듈 확대를 밝혔다.
- 전동공구는 중국 이전으로 효율화해 수익성 회복을 꾀했다.
- DnL 양산을 시작하고 PnD로 로보틱스 적용을 넓힌다.
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DnL 양산 기반 PnD까지 로보틱스 제품군 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 계양전기가 고성능 전장 모터와 통합 로보틱스 모듈로 제품 영역을 넓히며 정밀 구동 솔루션 사업 확대에 나선다.
계양전기는 1일 기존 개별 모터 공급에서 벗어나 고성능 전장 모터와 로보틱스 통합 모듈을 중심으로 사업 구조를 확대하고 있다고 밝혔다.
회사는 지난 50여 년간 전동공구와 자동차 전장사업을 통해 축적한 모터 설계와 정밀가공, 구동제어, 양산 역량을 전장과 로보틱스 분야에 적용한다는 계획이다.
우선 전동공구 사업에서는 생산 효율화와 원가 절감을 추진했다. 전동공구 생산설비의 중국 소주공장 이전을 완료하고 글로벌 생산·판매 체계를 정비했다. 회사는 이를 통해 전동공구 사업의 수익성 회복 기반을 마련했다고 설명했다.
자동차 전장 분야에서는 기존 직류(DC) 브러시 모터 중심의 제품군을 브러시리스 직류(BLDC)·브러시리스 교류(BLAC) 모터로 확대하고 있다. 고효율·저소음·정밀제어가 필요한 차량 전장 수요에 대응하기 위한 조치다.
계양전기는 이를 바탕으로 편의장치용 모터를 넘어 제동과 조향 등 차량 핵심 영역으로 적용 범위를 넓히고 고부가 전장 제품 비중을 단계적으로 높일 계획이다.
로보틱스 사업에서는 현대트랜시스와 체결한 모베드(MobED)용 DnL(Drive & Lift) 모듈 공급계약에 따라 양산과 공급을 시작했다.
회사는 DnL 모듈 양산 안정화를 바탕으로 향후 PnD(Plug & Drive) 모듈까지 제품군을 확대할 계획이다. PnD는 구동과 조향, 제동, 서스펜션 기능을 하나로 통합한 모듈이다.
계양전기는 PnD를 ▲서비스 로봇 ▲물류 로봇 ▲자율이동로봇(AMR) ▲무인운반차(AGV) 등 모바일 로보틱스 분야에 적용할 수 있을 것으로 보고 있다.
사업 확대를 위한 자산 효율화와 재무구조 개선도 병행한다. 비핵심 자산을 처분해 확보한 유동성을 로보틱스와 전장 모터 연구개발(R&D), 글로벌 생산 거점 구축 등에 투입할 방침이다.
계양전기 관계자는 "50여 년간 축적한 모터 설계와 정밀가공, 구동제어 역량은 전장과 로보틱스 사업 확대의 핵심 경쟁력"이라며 "전장에서는 고성능 모터로 제품을 고도화하고 로보틱스에서는 통합 구동 모듈로 영역을 넓혀 고부가 정밀 구동 솔루션 사업을 강화해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com