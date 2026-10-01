전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.01 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 통일·외교

속보

더보기

[뉴스분석] 북·미 대화 들먹이며 알래스카 LNG 투자 압박하는 트럼프의 '약탈적 거래'

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 트럼프 대통령이 30일 한국의 알래스카 LNG 투자를 발표했다.
  • 한미는 알래스카 사업을 검토만 합의했고 투자 확정은 아니었다.
  • 트럼프는 북미회담과 동맹을 지렛대 삼아 한국을 압박했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

합의되지 않은 '韓 알래스카 LNG 투자' 기정사실화
발표 전날 "김정은은 내 친구"...북·미 대화 추진 언급
韓 최대 약점인 '안보 의존' 이용해 고위험 투자 압박
"투자 안하면 한반도 문제에 한국 배제하겠다는 위협"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지시간) 한국의 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업 투자를 일방적으로 발표해 파장이 일고 있다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 '한·미 전략적 투자 양해각서(MOU)'에 따른 대미 전략투자 프로젝트 추진계획을 공식 발표하면서 한·미가 최종 합의하지 않은 알래스카 LNG 개발 사업 투자를 공식화했다.

트럼프 대통령은 "알래스카 LNG 파이프라인이 건설될 예정"이라며 "한국은 관세를 낮추기 위해 돈을 지불했고, 그 자금의 일부가 이 프로젝트에 투입된다"고 주장했다. 하워드 러트닉 장관은 "500억 달러가 넘는 금액이 투자될 것"이라며 구체적인 액수까지 제시했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 백악관에서 한국의 대미투자에 대한 발언하고 있다. [로이터=뉴스핌] 2026.10.01

알래스카 LNG 프로젝트는 한·미 간 대미 투자 협상에서 확정되지 않은 사업이다. 산업통상부는 이날 발표한 자료에서 "한·미 양국은 전략적 투자 양해각서에 따른 상업적 합리성 및 모든 관련 국내법적 요건의 충족을 조건으로 하여, 알래스카 LNG 프로젝트에 대한 검토에 착수하기로 합의했다"고 밝혔다.

박두순 외교부 대변인도 이날 정례 브리핑에서 "알래스카 프로젝트는 양국 양해각서에 따라 상업적 합리성과 관련 국내법 절차를 전제로 검토에 착수한다는 의미"라며 "투자 여부나 규모는 정해진 바 없다"고 말했다.

트럼프 대통령이 합의되지 않은 한국의 알래스카 LNG 프로젝트 투자를 기정사실화한 것에는 정치적 의도가 깔려 있다. 미 공화당은 11월 열리는 중간선거에서 알래스카 연방 상원의원 의석을 민주당에 빼앗길 위기에 처해 있다. 트럼프 대통령은 2024년 대선 때 알래스카에서 승리했지만 이란 전쟁으로 인한 고유가·고물가로 유권자 불만이 커지면서 민주당에 상원의원 자리를 넘겨줄 수 있다는 전망이 나오고 있다.

트럼프 대통령은 이날 발표회장에 댄 설리번 알래스카주 상원의원을 대동했으며, 설리번 의원에게 발언 기회도 줬다. 설리번 의원은 "우리는 저렴한 에너지가 절실히 필요하다"면서 "나는 이 사업이 우리 주에서 가장 중요한 것이라고 말하고 싶다"고 강조했다.

트럼프 대통령이 한국의 알래스카 LNG 프로젝트 투자가 확정된 것처럼 발표한 데에는 선거를 의식한 정치적 셈법이 작용한 것이 분명해 보이지만, 한국의 입장에서는 단순히 정치적 목적의 과장 홍보로만 받아들일 수 없다. 트럼프 대통령의 이날 발표는 한국의 대미 투자를 미국의 의지대로 좌우하겠다는 분명한 메시지이기 때문이다.

트럼프 대통령은 지난 8월 16일 돌연 한·미 연합군사훈련의 대폭 축소를 지시하면서 대북 유화 제스처를 보냈다. 이 결정은 대미 투자에 소극적 태도를 보이며 시간을 끌고 있는 한국을 압박하기 위한 강력한 경고였다.

이번에 트럼프 대통령이 결정되지도 않은 알래스카 LNG 프로젝트에 한국이 투자할 것이라고 기정사실화한 것도 그 연장선에 있다. 북·미 대화가 열릴 경우 미국의 '한국 패싱'을 우려할 수밖에 없는 정부의 약점을 최대한 활용하겠다는 의도를 드러낸 것이다.

실제로 트럼프 대통령은 알래스카 LNG 프로젝트 발표 하루 전인 지난달 29일(현지 시간) 기자들과 만나 김정은 국무위원장을 "내 친구"라고 호칭하면서 김 위원장과 연내에 만날 것이라고 강조했다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 유엔 총회를 계기로 지난 22일(현지시간) 미국 뉴욕 한 호텔에서 만나 정상회담을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.09.22

트럼프 대통령이 북·미 대화 재개를 위한 구체적 구상이나 비핵화 전략 등에 대해서는 언급하지 않으면서 지속적으로 북·미 정상회담 가능성을 내비침으로써 한국의 불안을 키우고 있다. 미국에 안보를 절대적으로 의존할 수 밖에 없는 한국의 최대 약점을 이용해 한국의 대미 투자 규모와 투자처 선정 등을 미국이 원하는 방향으로 주도하겠다는 '트럼프식 약탈적 거래'의 전형적 모습이다.

한·미 관계에 정통한 소식통은 "트럼프 행정부는 안보와 관세, 투자, 공급망 등을 한데 묶어 동맹국을 압박하는 협상 전략을 일관되게 구사해 왔다"면서 "이번 트럼프 대통령의 일방적 투자 계획 발표는 '한국이 알래스카 LNG 프로젝트에 투자하지 않으면 북·미 대화 결정과정에서 한국이 배제될 것'이라는 협박과 마찬가지"고 지적했다.

트럼프 대통령이 한국의 안보와 한·미 동맹 관계 유지를 협상 판에 올려놓고 대규모 투자를 본격 압박하는 상황에서 정부의 고민도 커질 전망이다. 정부가 '상업적 합리성'과 부합하지 않는 '하이 리스크' 사업에 막대한 재원을 투자할 수도 없고, 한·미 동맹과 북한 문제 등 안보 문제를 놓고 미국과 충돌할 수도 없는 딜레마에 빠진 셈이다.

민간 연구소의 한·미 관계 전문가는 "트럼프의 약탈적 거래 방식을 비난하는 것과 현실적인 문제 해결은 별개"라며 "한국은 결국 미국의 요구를 들어주면서 최대한 안전장치를 많이 만들어 손해를 최소화하는 방식으로 결정하게 될 가능성이 높아 보인다"고 전망했다.  

opento@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'룸살롱 접대의혹' 지귀연 사법연구 발령 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 이른바 '룸살롱 접대 의혹'으로 재판에 넘겨진 지귀연 서울중앙지법 부장판사가 사법연구 발령을 받아 재판 업무에서 배제됐다. 1일 법조계에 따르면 지 부장판사는 전날 사법연구 발령을 받았다. 이에 따라 지 부장판사는 기존에 맡던 재판 업무에서 배제된 것으로 파악됐다. 이른바 '룸살롱 접대 의혹'으로 재판에 넘겨진 지귀연 서울중앙지법 부장판사가 사법연구 발령을 받아 재판 업무에서 배제됐다. 사진은 지 부장판사.[사진=뉴스핌 DB] 사법연구는 법관이 일정 기간 재판 업무를 맡지 않고 연구 등을 수행하도록 하는 인사 제도다. 법관에게 일반 공무원과 같은 방식의 직위해제를 적용하기 어려운 경우 재판 업무에서 배제하는 인사 조치로 활용되기도 한다. 법원 관계자는 "전날자로 사법연구 발령이 났고, 발령이 나면서 직무에서 배제된 것"이라며 "판사는 일반 공무원처럼 직위해제를 하는 방식이 아니기 때문에 재판을 받는 동안 사법연구 발령을 통해 재판 업무를 하지 않도록 하는 경우가 있다"고 설명했다. 앞서 고위공직자범죄수사처(공수처) 수사3부(부장검사 이대환)는 지 부장판사를 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법) 위반 혐의로 불구속 기소했다. 공수처에 따르면 지 부장판사는 2023년 8월 서울 강남구 청담동의 예약제 주점에서 변호사 2명과 술자리를 갖고 총 409만원 상당의 술값 가운데 자신의 몫에 해당하는 향응을 제공받은 혐의를 받는다. 공수처는 지 부장판사가 1회 100만원을 초과하는 향응을 제공받았다고 판단했다. 공수처는 시민단체 고발 이후 통신영장 집행과 택시·카드 사용 내역 등을 확인하고 주점 업주 등 참고인 조사를 통해 방문 일시와 결제 내역 등을 확보했다. 다만 공수처는 변호사들이 지 부장판사 재판부에 수임한 사건이 없었던 점 등을 들어 재판 편의 제공 청탁과 같은 대가관계는 인정하기 어렵다고 보고 뇌물수수 혐의는 불기소 처분했다. 2024년 9월 5명이 함께한 416만원 상당 향응수수 의혹도 1인당 금액이 100만원에 미치지 않는다고 판단해 불기소했다. 이번 사건은 공수처가 공수처법상 '고위공직자범죄'가 아닌 관련범죄만으로 고위공직자를 기소한 첫 사례다. 청탁금지법 위반은 공수처법 제2조 3호가 열거한 고위공직자범죄에는 포함되지 않는다. 공수처는 뇌물수수 혐의를 수사하던 과정에서 파악한 청탁금지법 위반을 공수처법 제2조 4호 라목의 관련범죄로 구성했다. 해당 조항은 '고위공직자범죄 수사 과정에서 인지한 범죄 중 그 고위공직자범죄와 직접 관련성이 있는 해당 고위공직자의 범죄'를 관련범죄로 규정한다. pmk1459@newspim.com 2026-10-01 14:00
사진
李대통령 "김지용, 친윤 아닌 반윤" 옹호 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 김지용 중대범죄수사청장(중수청장) 후보자를 둘러싼 '친윤(친윤석열) 검사' 논란에 대해 "친윤 아닌, 굳이 말하자면 반윤 행적은 이미 언론 보도로도 다 확인되는 사실"이라고 정면 반박했다. 이 대통령은 30일 밤과 1일 새벽 엑스(X·옛 트위터)에 김 후보자 임명에 반대하는 이용자들의 글을 인용하며 잇따라 답글을 올렸다. 오는 2일 검찰청 폐지와 함께 출범하는 중수청의 초대 수장 인선을 두고 대통령이 직접 인선 배경과 추천 절차를 설명한 것이다. 이재명 대통령이 29일 청와대 본관에서 열린 42회 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.09.29 [사진=청와대] ◆ "허위임을 알면서 흠집 내는 억지 주장은 비방이자 국정 방해" 이 대통령은 30일 밤 '친윤계 검사 김지용을 쓰지 말라'는 한 이용자의 글에 "조언과 비판에 감사드린다"면서도 "국정은 모든 국민의 것이라 객관적이고 공정해야 한다"고 했다. 이어 "국정에 대한 비판이나 조언은 얼마든지 할 수 있지만 사실에 기초해서 해야 진정한 비판과 조언으로서 의미가 있다"며 "허위 사실에 기초한 비판이라도 고의가 아니고 누군가에게 속아 잘못 알고 하는 것이라면 공론의 장에서 얼마든지 수용되고 시정될 수 있다"고 짚었다. 이 대통령은 "만약 허위임을 알면서도 흠집을 내고 공격하려고 거짓에 기반해 하는 억지 주장이라면 그건 비판이 아니라 비방이고, 국정에 대한 조언이 아니라 국정 방해"라고 지적했다. 이 대통령은 정부가 객관적 증거에 따라 확인한 김 후보자의 이력도 조목조목 제시했다. 이 대통령은 "김 후보자는 문재인 정부 당시 추미애 법무부 장관이 검사장으로 발탁 승진시켰고, 윤석열 검찰총장 때 대검찰청 형사부장으로 있으면서 윤 총장의 장모 최은순 씨의 모해위증교사 무혐의 사건에 재기수사 명령을 내려 기소하라고 했다"고 설명했다. 그러면서 "이 때문에 윤석열 정부에서 지방 차장검사로 좌천됐다가 결국 쫓겨나다시피 사직한 사람"이라며 "다른 건 차치하고 이런 사람을 친윤 검사라는 이유로 비난하는 것은 납득하기 어렵다"고 했다. 이 대통령은 "윤석열 정권 정치검찰의 최대 피해자가 저"라며 "알면서도 친윤 정치검사라고 거짓 주장하는 것은 아닐 것으로 믿는다"고 덧붙였다. 현재 여권에서는 추미애 경기도지사와 김용민·이성윤 더불어민주당 의원 등이 김 후보자 임명에 반대하거나 우려를 표해왔다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 김지용 중대범죄수사청장 후보자가 8일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성 별관에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 첫 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.09.08 kunjoo@newspim.com ◆ "검사 출신 다 버리면 중수청 망치자는 얘기…검찰개혁은 복수 아냐" 이 대통령은 1일 새벽 또 다른 이용자의 반대 글에 답하며 '검사 출신 배제론'을 반박했다. 이 대통령은 "진심으로 저와 나라의 미래가 걱정돼 그러는 분들이 많을 것"이라면서도 "검사 출신이라고 다 버리자면 박은정 의원도, 임은정 검사장도, 이성윤 의원도 다 검사 또는 검사 출신인데 그분들은 어찌 되겠느냐"고 반문했다. 이어 "중요 수사 기구 책임자에 수사 전문가인 전직 검사를 검사 출신이라는 이유로 쓰지 말라고 하면 이것은 중수청을 망치자는 얘기나 마찬가지"라며 "중수청이 제 기능을 못 하면 나라의 질서와 국민의 안전이 어찌 되겠느냐"고 했다. 이 대통령은 "검찰개혁의 목표가 검찰에 복수하자거나 검찰을 망가뜨리자는 것은 아니지 않으냐"며 "수사와 기소를 분리하고 다시는 정권에 악용되지 않으면서 제대로 수사하고 제대로 기소하게 하자는 것 아니겠느냐"고 강조했다. 이 대통령은 "국정이든 검찰개혁이든 개인적 감정이나 은원을 해결하는 것이어서는 안 된다"며 특정인이나 특정 집단의 이익이 개입돼서도 안 된다고 했다. 그러면서 "정치와 권력에 휘둘리지 않고 수사와 공소 기능이 공정하게 잘 작동하도록 하는 것이 검찰개혁의 목표라고 믿는다"고 말했다. ◆ "대통령 마음대로 정하는 것 아냐…재제청 사유인지 고민과 판단의 영역" 이 대통령은 김 후보자 인선이 법에 따른 추천 절차를 거쳤다는 점도 짚었다. 이 대통령은 "중수청장 후보자는 대통령이 마음대로 정하는 것이 아니다"라며 "중수청장 후보는 우선 국민 추천을 받은 사람이어야 하고, 독립적인 추천위원회가 4명으로 압축해 추천한다"고 설명했다. 이어 "추천된 4명 가운데 협의를 거쳐 행정안전부 장관이 김 후보자를 대통령에게 제청했고, 협의 과정에서 김 후보자가 가장 적합하다고 판단됐다"며 "친윤 검사라는 등의 반대 주장이 있어 장시간 추가 검증을 한 결과 대체로 사실이 아니거나 심지어 터무니없는 허위 주장으로 판명됐다"고 밝혔다. 다만 이 대통령은 인선 최종 판단에는 여지를 남겼다. 이 대통령은 "일부 문제점이 있더라도 법에 따른 추천 절차를 무시해서는 안 된다"며 "김 후보자를 배제하면 남은 3명의 피추천자 가운데 누군가로 교체해야 하는데, 재제청할 사유인지, 남은 3명이 김 후보자를 대체할 만한지는 여전히 고민과 판단의 영역"이라고 했다. 이 대통령은 지난달 8일 김 후보자를 초대 중수청장 후보자로 지명하고 국회 인사청문회를 요청하기로 했으나 논란이 커지면서 추가 검증을 지시한 것으로 알려졌다.  이 대통령이 직접 김 후보자의 '친윤 논란'에 공개적 반박을 한 만큼 추가 인선 절차를 밟을 것이라는 예측이 나오고 있다.  the13ook@newspim.com 2026-10-01 09:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동