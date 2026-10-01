현대해상 일본지사 설립 50주년… 정몽윤 "신뢰받는 동반자로 함께 성장"

AI 핵심 요약beta
- 현대해상 일본지사가 1일 설립 50주년을 맞았다
- 1976년 도쿄 진출 후 일본 유일 한국 손보사로 남았다
- 지난해 수입보험료 289억엔으로 20년 새 13배 늘었다
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지난해 수입보험료 289억엔·순이익 8억4000만엔…사이버보험 등 신사업 검토
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대해상은 일본지사가 올해 설립 50주년을 맞았다고 1일 밝혔다.
현대해상 일본지사는 1976년 국내 손해보험사 가운데 처음으로 일본 도쿄에 진출했다. 현재 일본 보험시장에서 영업 중인 유일한 한국 손해보험사다.
진출 초기에는 재일교포를 중심으로 영업했지만 이후 다국적 기업과 지방자치단체 등으로 고객층을 넓혔다. 도쿄에 이어 오사카로 영업 기반을 확장했고 화재보험, 배상책임보험, 신용보험 등 일반보험을 중심으로 상품 포트폴리오도 다각화했다.
특히 신용보험과 지방단체 시민보험 등 대형 보험사가 상대적으로 주목하지 않았던 틈새시장에 진출하고, FM·AXA XL 등 글로벌 보험사와 업무 협정을 맺으며 해외 다국적 기업 고객을 확보했다.
2011년 동일본대지진 당시에도 사고 접수와 보험금 지급 업무를 이어가며 현지 영업을 유지했다.
이 같은 현지화 전략을 바탕으로 일본지사는 2025년 수입보험료 289억엔, 당기순이익 8억4000만엔을 기록했다. 수입보험료는 최근 20년간 13배 이상 증가했다. 정규직 직원의 대부분도 일본 현지 인력으로 구성하고 있다.
현대해상은 향후 상품 개발과 채널 관리 전문 인력을 확대하는 한편 일본 사회의 디지털 전환과 사이버 리스크 증가에 대응해 사이버보험 등 신규 보험 분야 진출도 검토할 계획이다.
현대해상 일본지사는 지난달 30일 도쿄 팰리스호텔에서 설립 50주년 기념행사를 열고 주요 고객사와 협력사, 파트너 등을 초청해 향후 사업 방향을 공유했다.
정몽윤 현대해상 회장은 "일본지사의 지난 50년은 고객과 파트너의 신뢰와 성원이 있었기에 가능했다"며 "앞으로도 일본 시장에서 믿을 수 있는 보험 서비스를 제공하며 함께 성장해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com