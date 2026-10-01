디지털엑스, Open API 이용자 대상 '서브 어카운트' 기능 출시

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋 디지털엑스가 1일 서브 어카운트를 출시했다.
- 단일 계정에서 자산을 최대 10개로 나눠 관리한다.
- AI 에이전트·Open API 운용 안정성을 높였다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 미래에셋의 디지털자산 투자 플랫폼 디지털엑스가 '서브 어카운트' 기능을 출시했다고 1일 밝혔다.
서브 어카운트는 단일 회원 계정 내에서 자산을 복수의 하위 계정으로 분리 관리할 수 있도록 지원하는 기능이다. 메인 어카운트 외에 서브 어카운트를 최대 9개까지 추가할 수 있어, 총 10개 어카운트를 동시 운용할 수 있다.
이를 통해 복수 투자 전략을 실행하는 이용자는 보유 목적과 전략에 따라 투입 자산 및 성과를 구분 관리할 수 있다. 신규 전략 테스트나 AI 에이전트별 자산 할당 등이 대표적 활용 사례다.
디지털엑스는 자동매매 및 봇 프로그램 연동을 지원하기 위해 AI 에이전트 연동용 '디지털엑스 CLI' 등을 제공하고 있다.
서브 어카운트 생성 시 주문 및 Open API 요청 한도가 늘어난다. 특정 전략의 요청 폭주가 타 전략의 거래에 미치는 부작용을 줄여 운용 안정성을 높였다. 수수료 없이 Open API 이용자에게 우선 적용되며, 추후 웹·앱 전체 이용자로 확대된다.
이정우 디지털엑스 CTO는 "서브 어카운트는 이용자가 목적과 전략에 맞춰 자산을 체계적으로 관리할 수 있도록 지원하는 기능"이라며 "Open API 환경을 고도화해 거래 여건을 개선해 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com