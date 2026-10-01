[코인 시황] 비트코인 8만4000달러 아래로… 美 국채 금리·강달러에 상승분 반납

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물가 둔화에 8만5500달러까지 올랐지만 10년물 5.3%대 부담

"달러와 장기 상관관계는 낮아"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 1일 8만4000달러 아래에서 움직이고 있다. 미국의 물가 상승세가 예상보다 둔화하면서 한때 8만5500달러까지 올랐지만 미 국채 금리가 높은 수준을 유지하고 달러화가 강세를 보이면서 상승폭을 대부분 반납했다.

다만 장기적으로 비트코인과 달러화의 상관관계가 크지 않아 달러 강세만으로 비트코인의 향후 방향을 판단하기 어렵다는 분석도 나온다.

코인데스크에 따르면 비트코인(BTC) 가격은 한국 시간 오후 7시 25분 기준 24시간 전에 비해 0.24% 내린 8만3704달러에 거래되고 있다. 전날에는 예상보다 낮게 나온 미국 물가지표에 힘입어 8만5500달러까지 상승했다.

같은 시간 이더리움(ETH)은 2688달러로 0.21% 하락하고 있으며, 솔라나(SOL)는 117.41달러로 2%, XRP는 1.48달러로 1.92% 각각 하락하고 있다. 하이퍼리퀴드(HYPE)만이 주요 알트 코인 가운데 유일하게 오름세다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.10.01 koinwon@newspim.com

◆ 물가 둔화에 8만5500달러까지 올랐지만 10년물 5.3%대 부담

미국의 8월 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전년 동월 대비 3.4% 상승했고, 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가는 3.0% 올랐다. 예상보다 낮은 물가 상승률에 미 연방준비제도(Fed·연준)의 10월 추가 금리 인상 전망도 후퇴했다.

LVRG리서치의 댄 쿠스 수석 애널리스트는 "8월 PCE 보고서는 물가가 예상보다 더 둔화됐음을 보여줬다"며 "이에 따라 연준이 10월 다시 금리를 인상할 가능성이 낮아졌고 다음 금리 조정 시점으로는 12월이 더 유력해졌다"고 말했다.

이어 "암호화폐 시장은 이를 안도 신호로 받아들였다"며 "채권 수익률이 하락하고 투자자들이 다시 위험자산 매수에 나서면서 비트코인이 8만5000달러 위로 뛰어올랐다"고 설명했다.

하지만 상승세는 오래가지 못했다. 뉴욕 증시 장 후반 변동성이 커진 데다 미 국채 금리가 다시 높은 수준을 유지하면서 비트코인은 8만5000달러를 지키지 못했다.

미 국채 10년물 금리는 이날 현재 5.3%를 웃돌고 있으며, 30년물 금리는 5.65% 부근에서 움직이고 있다.

코인데스크는 예상보다 낮은 물가지표만으로는 10년물 금리가 5.3%에 육박하는 상황에서 비트코인을 8만5000달러 위에 계속 머물게 하기에는 부족했다고 분석했다. 비트코인의 다음 상승세가 지속되려면 10년물 금리가 지속적으로 하락할 필요가 있다는 설명이다.

◆ "달러와 장기 상관관계는 낮아"

달러화의 강세도 비트코인의 추가 상승을 제한하는 요인으로 꼽힌다.

유로화와 엔화 등 주요 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러지수(DXY)는 지난달 9일 이후 약 2.6% 상승했으며 지난달 29일에는 101.69로 2개월 만의 최고치를 기록했다.

통상 달러 강세는 비트코인이나 금처럼 달러로 가격이 표시되는 자산에 부담으로 작용한다. 세계 기축통화인 달러 가치가 오르면 달러 표시 부채를 가진 차입자의 상환 부담이 커지고 투자자들이 위험자산에 대한 노출을 줄이는 경향이 있기 때문이다.

실제로 비트코인의 상승세는 지난달 21일 이후 주춤하고 있다. 당시 8만7500달러에 육박했던 비트코인은 최근 8만3000~8만4000달러 수준으로 밀렸다.

다만 달러 강세가 비트코인의 방향을 결정한다고 보기는 어렵다는 분석도 나온다.

코인데스크가 트레이딩뷰 데이터를 분석한 결과 최근 90거래일 동안 비트코인과 DXY의 일일 가격 변동 간 상관계수는 -0.41을 기록했다. 2023년 2월 이후 가장 강한 음(-)의 상관관계다. 음의 상관관계는 두 자산이 반대 방향으로 움직이는 경향이 있다는 뜻이다.

하지만 상관계수 -0.41의 결정계수(R²)는 0.17에 그쳤다. 이는 DXY 움직임으로 설명할 수 있는 비트코인의 일일 수익률 변동이 약 17%에 불과하다는 의미다.

단기 상관관계 역시 일부 거래일의 영향을 크게 받은 것으로 나타났다. 최근 30일간 비트코인과 DXY의 상관계수는 -0.45였지만 비트코인이 5% 넘게 급등하고 DXY가 하락했던 8월 19일과 9월 3일을 제외하면 -0.19로 낮아졌다.

기간을 더 늘리면 상관관계는 더욱 약해진다. 2020년 1월 이후 비트코인과 DXY의 90일 상관계수는 평균 -0.14에 불과했다. 일부 기간에는 두 자산이 같은 방향으로 움직이기도 했으며 2024년 11월에는 상관계수가 +0.22까지 올랐다.

코인데스크는 비트코인이 미 국채 금리와도 뚜렷한 상관관계를 보이지 않는다고 분석했다. 달러화 및 국채 금리와의 장기적인 연관성이 크지 않다는 점은 비트코인이 상당 부분 자체적인 요인에 따라 움직이며 포트폴리오 분산 수단으로 활용될 수 있다는 주장을 뒷받침한다.

기술적으로 달러화의 추가 강세 가능성은 남아 있다. DXY는 다시 일목균형표 구름대 위에서 거래되며 상승 모멘텀이 강화되는 모습을 보이고 있다. 다만 지난 6월 24일 기록한 101.80이 단기 저항선으로 남아 있다.

DXY가 101.80을 돌파할 경우 2025년 5월 이후 이어진 횡보 구간을 위쪽으로 벗어나면서 달러 상승세가 빨라질 가능성이 있다고 코인데스크는 분석했다.

비트코인은 반대로 8만2000~8만3000달러 구간이 주요 지지선으로 주목받고 있다. 비트코인은 지난달 21일 8만7400달러를 웃도는 고점을 기록한 뒤 조정을 받으며 이 구간을 시험하고 있다.

8만2000~8만3000달러는 지난 5월 비트코인이 고점을 형성했던 가격대다. 당시 비트코인은 이 구간에서 고점을 찍은 뒤 6월 약 5만7000달러까지 급락했다.

koinwon@newspim.com