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[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...美 국채금리 24년 만의 최고에도 반도체株 강세

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AI 핵심 요약

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  • 1일 뉴욕장 전 마이크론 호실적으로 반도체주가 올랐다
  • 미 10년물 금리 5.34% 돌파로 밸류 부담은 커졌다
  • 엔비디아·AMD 상승했고 브로드컴도 AI투자 수혜를 봤다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[AI MY 뉴스]는 AI 어시스턴트가 분석한 내용을 바탕으로 기자가 정리한 내용입니다. ChatGPT AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 1일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 주요 반도체주가 대체로 상승하고 있다.

미 국채 10년물 금리가 장중 5.34%를 넘어 2002년 이후 최고 수준으로 치솟았지만 마이크론테크놀로지(MU)가 시장 예상을 웃도는 실적과 매출 전망을 내놓으면서 인공지능(AI) 반도체 수요에 대한 기대가 금리 부담을 상쇄하고 있다.

엔비디아(NVDA)는 개장 전 거래에서 0.7%, AMD(AMD)는 0.5% 상승하고 있으며 램리서치(LRCX)는 2.2% 오르고 있다. 마이크론은 호실적에도 올해 들어 주가가 이미 약 4배 오른 데 따른 부담으로 0.9%가량 하락하고 있다.

이날 반도체주의 핵심 변수는 사상 최고 수준으로 치솟은 미 국채 금리와 여전히 강한 AI 투자 수요의 줄다리기다. 미 국채 10년물 금리가 5.3423%까지 뛰었지만 마이크론의 강한 실적과 전망은 AI 데이터센터 투자가 메모리와 반도체 수요로 이어지고 있다는 점을 재확인했다.

마이크론 테크놀로지 DDR5 [사진=업체 제공]

◆ 마이크론 매출 542억달러…AI 메모리 수요 '이상무'

전날 장 마감 후 발표된 마이크론의 회계연도 4분기 실적은 시장 기대를 웃돌았다.

마이크론의 4분기 매출은 542억3000만달러로 전년 동기 113억2000만달러에서 4배 이상 증가했다. 조정 주당순이익(EPS)은 33.42달러를 기록했다.

현재 분기 전망도 시장 기대를 크게 웃돌았다. 마이크론은 회계연도 2027년 1분기 매출을 615억달러±15억달러로 예상했다. 이는 시장 예상치인 약 570억달러를 크게 웃도는 수준이다.

AI 데이터센터 확대로 고대역폭메모리(HBM)와 D램 수요가 급증하면서 장기 공급계약도 빠르게 늘고 있다. 마이크론이 장기 공급계약을 통해 확보한 고객 구매 약정은 320억달러로 지난 6월 220억달러에서 100억달러 증가했다.

마이크론의 산제이 메흐로트라 최고경영자(CEO)는 AI 수요가 메모리 시장의 공급 부족을 심화시키고 있다고 밝혔다. 회사는 늘어나는 수요에 대응하기 위해 미국과 일본을 비롯한 지역에서 생산능력 확대를 추진하고 있다.

특히 시장에서는 메모리 공급 부족이 단기간에 해소되기 어렵다는 점에 주목하고 있다. 마이크론은 AI 데이터센터의 메모리 수요가 계속 증가하면서 2027년과 2028년에는 올해보다 수급 상황이 더욱 빠듯해질 것으로 보고 있다.

다만 마이크론 주가는 개장 전 거래에서 약세를 보이고 있다. 올해 들어 주가가 이미 약 4배로 급등한 만큼 강한 실적과 AI 메모리 호황에 대한 기대가 상당 부분 주가에 반영됐다는 평가가 나온다.

◆ 美 10년물 5.34% 돌파…AI株 밸류에이션 부담은 확대

AI 반도체 수요에 대한 기대와 달리 거시경제 환경은 반도체주에 부담이다.

벤치마크인 미 국채 10년물 금리는 이날 장중 5.3423%까지 치솟아 2002년 이후 최고치를 기록했다. 미 국채시장은 전날 1994년 이후 최악의 분기 성적을 기록한 데 이어 이날도 매도 압력을 받고 있다.

국제유가 상승에 따른 인플레이션 우려와 미국의 재정적자 및 국채 공급 부담이 장기금리를 밀어 올리는 가운데 AI 데이터센터에 대한 대규모 투자도 자본 수요를 늘리면서 금리가 높은 수준에 머물 수 있다는 전망을 강화하고 있다.

높은 장기금리는 미래 성장 기대가 주가에 크게 반영되는 AI·반도체주의 밸류에이션에 부담으로 작용한다. 특히 미 국채 10년물 금리가 5%를 크게 웃도는 상황이 장기화할 경우 높은 주가수익비율(PER)을 적용받는 성장주의 밸류에이션 압박이 커질 수 있다.

다만 전날 발표된 미국의 물가지표가 예상보다 낮게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 이달 추가 금리 인상 전망은 후퇴했다. CME그룹의 페드워치에 따르면 시장은 연준이 이달 기준금리를 동결할 가능성을 63%가량 반영하고 있다.

결국 반도체주 입장에서는 연준의 추가 긴축 우려가 완화된 것은 긍정적이지만 장기 국채 금리가 좀처럼 내려오지 않고 있다는 점이 부담으로 남아 있다.

◆ 엔비디아·AMD·램리서치 상승…마이크론 호실적이 업종 전반 지지

마이크론의 실적은 메모리주를 넘어 AI 반도체 업종 전반의 투자 심리를 뒷받침하고 있다.

엔비디아와 AMD가 개장 전 거래에서 상승하고 램리서치도 2% 넘게 오르는 등 AI 가속기와 반도체 장비주에도 매수세가 유입되고 있다.

마이크론의 실적은 AI 데이터센터 투자가 GPU뿐 아니라 HBM과 D램, 반도체 제조장비 등 공급망 전반의 수요로 이어지고 있다는 점을 보여줬다는 평가다.

특히 AI 가속기의 성능이 높아질수록 더 많은 고성능 메모리가 필요해지는 만큼 엔비디아와 AMD의 차세대 AI 가속기 출하는 HBM 수요 증가로 직결된다. 메모리 업체들의 생산능력 확대는 램리서치와 같은 반도체 장비업체에도 긍정적인 요인이다.

퀼터 체비엇의 팀 아미티지 투자전략가는 높은 금리와 인플레이션에 대한 우려에도 "AI 관련 투자는 계속 시장을 앞으로 끌고 가고 있다"고 평가했다.

◆ 브로드컴, 앤스로픽에 최대 420억달러 대출…AI 칩 투자 확대

브로드컴(AVGO)에도 새로운 AI 투자 재료가 등장했다.

로이터가 앤스로픽의 기업공개(IPO) 투자설명서를 분석한 결과 브로드컴은 앤스로픽의 AI 인프라 투자를 지원하기 위해 최대 420억달러를 대출하기로 했다.

양사의 관계는 단순한 반도체 공급을 넘어 컴퓨팅 공급과 장비 임대, 금융 지원까지 확대되고 있다. 앤스로픽은 2027년 브로드컴의 핵심 반도체 설계 사업에서 최대 고객으로 부상할 것으로 예상된다.

앤스로픽은 향후 5년간 텐서처리장치(TPU) 컴퓨팅 용량을 확보하기 위해 1252억달러 규모의 임대 계약을 체결했으며 브로드컴의 금융 지원은 이 가운데 약 3분의 1을 충당할 수 있는 규모다.

구글과 브로드컴은 여러 세대에 걸쳐 TPU를 공동 개발해왔다. 앤스로픽도 브로드컴 및 구글과 협력해 2027년부터 여러 기가와트(GW) 규모의 차세대 TPU 컴퓨팅 용량을 확보할 계획이다.

이는 AI 경쟁이 모델 개발을 넘어 자체 AI 칩과 데이터센터, 네트워크, 메모리 등 컴퓨팅 인프라 확보 경쟁으로 확대되고 있음을 보여준다. 엔비디아 중심의 GPU 수요뿐 아니라 브로드컴의 맞춤형 반도체와 마이크론의 HBM 등으로 AI 투자 수혜가 확산될 수 있다는 기대를 뒷받침한다.

다만 반도체 업체들이 고객사에 직접 자금을 제공해 자사 제품 구매를 지원하는 구조가 확대되고 있다는 점은 위험 요인이다. 앤스로픽 역시 투자설명서에서 브로드컴이 장비 공급업체인 동시에 금융 제공자 역할을 맡는 데 따른 잠재적인 이해상충 가능성을 위험 요인으로 제시했다.

◆ AI 수요는 강하지만 금리 부담도 최고조…10년물 향방 주목

이날 반도체주의 흐름은 결국 강한 AI 수요와 급등한 장기금리 가운데 어느 쪽의 영향력이 더 크게 작용하느냐에 달려 있다.

마이크론의 실적과 전망은 AI 데이터센터 투자가 실제 반도체 매출로 이어지고 있다는 점을 다시 확인했다. 장기 공급계약에 따른 고객 구매 약정이 320억달러까지 늘어난 것도 AI 메모리 수요의 지속 가능성을 뒷받침하는 신호다.

반면 미 국채 10년물 금리가 5.34%까지 오르면서 AI·반도체주의 밸류에이션 부담은 한층 커졌다. 국제유가 상승과 재정 우려가 지속될 경우 장기금리가 추가 상승할 가능성도 배제하기 어렵다.

이에 따라 이날 반도체주에서는 마이크론의 호실적을 계기로 AI 수요에 대한 기대가 이어지는 가운데 미 국채 금리가 5.3%대에서 추가 상승할지 여부가 단기적인 투자심리를 좌우할 주요 변수가 될 전망이다.

koinwon@newspim.com

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'룸살롱 접대의혹' 지귀연 사법연구 발령 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 이른바 '룸살롱 접대 의혹'으로 재판에 넘겨진 지귀연 서울중앙지법 부장판사가 사법연구 발령을 받아 재판 업무에서 배제됐다. 1일 법조계에 따르면 지 부장판사는 전날 사법연구 발령을 받았다. 이에 따라 지 부장판사는 기존에 맡던 재판 업무에서 배제된 것으로 파악됐다. 이른바 '룸살롱 접대 의혹'으로 재판에 넘겨진 지귀연 서울중앙지법 부장판사가 사법연구 발령을 받아 재판 업무에서 배제됐다. 사진은 지 부장판사.[사진=뉴스핌 DB] 사법연구는 법관이 일정 기간 재판 업무를 맡지 않고 연구 등을 수행하도록 하는 인사 제도다. 법관에게 일반 공무원과 같은 방식의 직위해제를 적용하기 어려운 경우 재판 업무에서 배제하는 인사 조치로 활용되기도 한다. 법원 관계자는 "전날자로 사법연구 발령이 났고, 발령이 나면서 직무에서 배제된 것"이라며 "판사는 일반 공무원처럼 직위해제를 하는 방식이 아니기 때문에 재판을 받는 동안 사법연구 발령을 통해 재판 업무를 하지 않도록 하는 경우가 있다"고 설명했다. 앞서 고위공직자범죄수사처(공수처) 수사3부(부장검사 이대환)는 지 부장판사를 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법) 위반 혐의로 불구속 기소했다. 공수처에 따르면 지 부장판사는 2023년 8월 서울 강남구 청담동의 예약제 주점에서 변호사 2명과 술자리를 갖고 총 409만원 상당의 술값 가운데 자신의 몫에 해당하는 향응을 제공받은 혐의를 받는다. 공수처는 지 부장판사가 1회 100만원을 초과하는 향응을 제공받았다고 판단했다. 공수처는 시민단체 고발 이후 통신영장 집행과 택시·카드 사용 내역 등을 확인하고 주점 업주 등 참고인 조사를 통해 방문 일시와 결제 내역 등을 확보했다. 다만 공수처는 변호사들이 지 부장판사 재판부에 수임한 사건이 없었던 점 등을 들어 재판 편의 제공 청탁과 같은 대가관계는 인정하기 어렵다고 보고 뇌물수수 혐의는 불기소 처분했다. 2024년 9월 5명이 함께한 416만원 상당 향응수수 의혹도 1인당 금액이 100만원에 미치지 않는다고 판단해 불기소했다. 이번 사건은 공수처가 공수처법상 '고위공직자범죄'가 아닌 관련범죄만으로 고위공직자를 기소한 첫 사례다. 청탁금지법 위반은 공수처법 제2조 3호가 열거한 고위공직자범죄에는 포함되지 않는다. 공수처는 뇌물수수 혐의를 수사하던 과정에서 파악한 청탁금지법 위반을 공수처법 제2조 4호 라목의 관련범죄로 구성했다. 해당 조항은 '고위공직자범죄 수사 과정에서 인지한 범죄 중 그 고위공직자범죄와 직접 관련성이 있는 해당 고위공직자의 범죄'를 관련범죄로 규정한다. pmk1459@newspim.com 2026-10-01 14:00
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李대통령 "김지용, 친윤 아닌 반윤" 옹호 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 김지용 중대범죄수사청장(중수청장) 후보자를 둘러싼 '친윤(친윤석열) 검사' 논란에 대해 "친윤 아닌, 굳이 말하자면 반윤 행적은 이미 언론 보도로도 다 확인되는 사실"이라고 정면 반박했다. 이 대통령은 30일 밤과 1일 새벽 엑스(X·옛 트위터)에 김 후보자 임명에 반대하는 이용자들의 글을 인용하며 잇따라 답글을 올렸다. 오는 2일 검찰청 폐지와 함께 출범하는 중수청의 초대 수장 인선을 두고 대통령이 직접 인선 배경과 추천 절차를 설명한 것이다. 이재명 대통령이 29일 청와대 본관에서 열린 42회 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.09.29 [사진=청와대] ◆ "허위임을 알면서 흠집 내는 억지 주장은 비방이자 국정 방해" 이 대통령은 30일 밤 '친윤계 검사 김지용을 쓰지 말라'는 한 이용자의 글에 "조언과 비판에 감사드린다"면서도 "국정은 모든 국민의 것이라 객관적이고 공정해야 한다"고 했다. 이어 "국정에 대한 비판이나 조언은 얼마든지 할 수 있지만 사실에 기초해서 해야 진정한 비판과 조언으로서 의미가 있다"며 "허위 사실에 기초한 비판이라도 고의가 아니고 누군가에게 속아 잘못 알고 하는 것이라면 공론의 장에서 얼마든지 수용되고 시정될 수 있다"고 짚었다. 이 대통령은 "만약 허위임을 알면서도 흠집을 내고 공격하려고 거짓에 기반해 하는 억지 주장이라면 그건 비판이 아니라 비방이고, 국정에 대한 조언이 아니라 국정 방해"라고 지적했다. 이 대통령은 정부가 객관적 증거에 따라 확인한 김 후보자의 이력도 조목조목 제시했다. 이 대통령은 "김 후보자는 문재인 정부 당시 추미애 법무부 장관이 검사장으로 발탁 승진시켰고, 윤석열 검찰총장 때 대검찰청 형사부장으로 있으면서 윤 총장의 장모 최은순 씨의 모해위증교사 무혐의 사건에 재기수사 명령을 내려 기소하라고 했다"고 설명했다. 그러면서 "이 때문에 윤석열 정부에서 지방 차장검사로 좌천됐다가 결국 쫓겨나다시피 사직한 사람"이라며 "다른 건 차치하고 이런 사람을 친윤 검사라는 이유로 비난하는 것은 납득하기 어렵다"고 했다. 이 대통령은 "윤석열 정권 정치검찰의 최대 피해자가 저"라며 "알면서도 친윤 정치검사라고 거짓 주장하는 것은 아닐 것으로 믿는다"고 덧붙였다. 현재 여권에서는 추미애 경기도지사와 김용민·이성윤 더불어민주당 의원 등이 김 후보자 임명에 반대하거나 우려를 표해왔다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 김지용 중대범죄수사청장 후보자가 8일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성 별관에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 첫 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.09.08 kunjoo@newspim.com ◆ "검사 출신 다 버리면 중수청 망치자는 얘기…검찰개혁은 복수 아냐" 이 대통령은 1일 새벽 또 다른 이용자의 반대 글에 답하며 '검사 출신 배제론'을 반박했다. 이 대통령은 "진심으로 저와 나라의 미래가 걱정돼 그러는 분들이 많을 것"이라면서도 "검사 출신이라고 다 버리자면 박은정 의원도, 임은정 검사장도, 이성윤 의원도 다 검사 또는 검사 출신인데 그분들은 어찌 되겠느냐"고 반문했다. 이어 "중요 수사 기구 책임자에 수사 전문가인 전직 검사를 검사 출신이라는 이유로 쓰지 말라고 하면 이것은 중수청을 망치자는 얘기나 마찬가지"라며 "중수청이 제 기능을 못 하면 나라의 질서와 국민의 안전이 어찌 되겠느냐"고 했다. 이 대통령은 "검찰개혁의 목표가 검찰에 복수하자거나 검찰을 망가뜨리자는 것은 아니지 않으냐"며 "수사와 기소를 분리하고 다시는 정권에 악용되지 않으면서 제대로 수사하고 제대로 기소하게 하자는 것 아니겠느냐"고 강조했다. 이 대통령은 "국정이든 검찰개혁이든 개인적 감정이나 은원을 해결하는 것이어서는 안 된다"며 특정인이나 특정 집단의 이익이 개입돼서도 안 된다고 했다. 그러면서 "정치와 권력에 휘둘리지 않고 수사와 공소 기능이 공정하게 잘 작동하도록 하는 것이 검찰개혁의 목표라고 믿는다"고 말했다. ◆ "대통령 마음대로 정하는 것 아냐…재제청 사유인지 고민과 판단의 영역" 이 대통령은 김 후보자 인선이 법에 따른 추천 절차를 거쳤다는 점도 짚었다. 이 대통령은 "중수청장 후보자는 대통령이 마음대로 정하는 것이 아니다"라며 "중수청장 후보는 우선 국민 추천을 받은 사람이어야 하고, 독립적인 추천위원회가 4명으로 압축해 추천한다"고 설명했다. 이어 "추천된 4명 가운데 협의를 거쳐 행정안전부 장관이 김 후보자를 대통령에게 제청했고, 협의 과정에서 김 후보자가 가장 적합하다고 판단됐다"며 "친윤 검사라는 등의 반대 주장이 있어 장시간 추가 검증을 한 결과 대체로 사실이 아니거나 심지어 터무니없는 허위 주장으로 판명됐다"고 밝혔다. 다만 이 대통령은 인선 최종 판단에는 여지를 남겼다. 이 대통령은 "일부 문제점이 있더라도 법에 따른 추천 절차를 무시해서는 안 된다"며 "김 후보자를 배제하면 남은 3명의 피추천자 가운데 누군가로 교체해야 하는데, 재제청할 사유인지, 남은 3명이 김 후보자를 대체할 만한지는 여전히 고민과 판단의 영역"이라고 했다. 이 대통령은 지난달 8일 김 후보자를 초대 중수청장 후보자로 지명하고 국회 인사청문회를 요청하기로 했으나 논란이 커지면서 추가 검증을 지시한 것으로 알려졌다.  이 대통령이 직접 김 후보자의 '친윤 논란'에 공개적 반박을 한 만큼 추가 인선 절차를 밟을 것이라는 예측이 나오고 있다.  the13ook@newspim.com 2026-10-01 09:49

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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