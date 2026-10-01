봉화군 '봉화형 농촌기본소득' 추진 준비 본격 착수

AI 핵심 요약beta
- 봉화군이 7일 농촌 기본소득 주민설명회를 연다.
- 주민 의견을 반영한 봉화형 모델 구체화에 나섰다.
- 2027년 시범사업 추진해 지역경제 활성화 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[봉화=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 봉화군이 '봉화형 농촌 기본소득 시범사업' 추진을 위한 본격적인 준비에 들어갔다. '봉화형 농촌 기본소득 시범사업'은 민선 9기 최기영 군수의 핵심 공약 사업이다.
봉화군은 오는 7일 청소년센터 대강의실에서 '2027년 봉화형 농촌 기본소득 시범사업 주민 설명회'를 개최한다고 1일 밝혔다. 농촌 기본소득 추진 방향에 대한 주민들의 의견을 수렴하기 위해서다.
봉화군은 ▲농촌 기본소득 사업의 추진 배경과 필요성▲지원 대상 및 지원 방식▲지역 화폐 활용 방안 ▲지역 경제 활성화 효과▲향후 사업 추진 일정 등 현재까지 검토하고 있는 주요 내용을 설명한다. 또 질의응답과 주민 의견 수렴 시간을 통해 사업에 대한 주민들의 궁금증을 해소하고 현장에서 제시되는 다양한 의견과 건의사항을 적극 청취할 예정이다.
봉화군은 지역민들의 의견이 반영된 '봉화형 모델'을 창출한다는 계획이다. 특히 봉화군은 이번 설명회를 일회성 사업 안내에 그치지 않고 주민 참여를 바탕으로 지역의 특성과 생활여건을 반영한 '봉화형 농촌 기본소득 모델'을 구체화하는 출발점으로 삼을 계획이다.
이를 위해 설명회에서 수렴된 주민 의견을 향후 사업 계획 수립과 세부 운영 방안 마련 과정에서 면밀히 검토·반영하고 지역 내 소비와 경제활동으로 이어질 수 있는 효과적인 지급, 사용 방안 등을 지속적으로 발굴해 나갈 방침이다.
봉화군은 농촌지역의 인구감소와 고령화, 지역경제 위축 등에 대응하고 주민의 생활 안정과 지역 내 소비 활성화를 동시에 도모할 수 있는 새로운 정책 수단으로 농촌 기본소득의 가능성에 주목하고 있다.
이에 따라 '2027년 농촌 기본소득 시범사업'을 민선 9기 핵심공약 사업으로 선정하고 정부의 농어촌 기본소득 관련 정책과 시범사업 운영 기준을 면밀히 검토하는 동시에 봉화군의 지역적 특성과 주민 생활 수요를 반영한 '지역 맞춤형' 사업 모델 구축을 준비하고 있다.
봉화군 관계자는 "농촌기본소득은 단순한 소득 지원을 넘어 주민의 생활 안정과 지역 경제의 선순환을 함께 만들어 가는 새로운 농촌정책이 될 수 있다"며 "민선 9기 핵심 공약 사업으로서 봉화의 여건에 맞는 실효성 있는 사업 모델을 만들기 위해 주민들의 목소리를 적극적으로 담아내겠다"고 말했다.
또 "이번 주민 설명회가 농촌기본소득에 대한 군민들의 공감대를 넓히고 봉화가 새로운 농촌 정책의 방향을 함께 만들어 가는 의미 있는 출발점이 될 수 있도록 많은 군민의 관심과 참여를 바란다"고 당부했다.
nulcheon@newspim.com