김은혜 "북한 지뢰 매설 시점, 정부는 남북철도 복원 논의"

AI 핵심 요약beta
- 김은혜 의원이 1일 정부의 지뢰 제거 논의를 주장했다
- 국토부 산하기관은 2025년 7월 남북철도 TF를 꾸렸다
- 통일부는 북한 지원이 아니며 주민 안전 사업이라 반박했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
작년 남북철도 실무준비 TF 구성
8월 경원선 복원 재개 계획 논의
김 의원 "8월, 지뢰 매설 정황 있어"
통일부 "우리측 구간에 해당" 반박
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 김은혜 국민의힘 의원이 1일 정부가 북한이 접경지역 군사분계선 일대에 지뢰를 매설한 것으로 추정되는 시점에 남북 철도 복원 사업 재추진을 위해 대북 지뢰 제거 지원 방안을 논의했다고 주장했다.
국회 국토교통위원회 소속 김 의원은 이날 국가철도공단 비공개 문건 '남북철도 실무준비 TF 구성 운영안' 등을 공개하며 이같이 말했다.
문건에 따르면 공단은 2025년 7월 대북 철도 정책 지원을 위한 사전 대비 차원에서 경의선·동해선·경원선 남북철도 연결 복원 준비 등을 전담하는 실무 특별 전담 조직(TF)를 구성·운영했다. 같은 해 8월 국토지리정보원에 비공개 공문을 보내 두만강선, 평북선 등 북한 간선축 시설 현황과 열차 운행 현황, 선로 용량 분석 등 사업 추진 계획을 공유했다.
통일부는 지난 8월 24일 대통령실 국가안보실, 국방부, 국토교통부, 국가철도공단, 한국철도공사 등에 '경원선 복원 재개 관련 유관기관 회의' 참석 요청 공문을 발송했다. 이어 8월 28일 정부서울청사에서 열린 회의에서는 경원선 복원 재개에 따른 추진 계획과 일정, 소요 예산 등이 논의됐다. 특히 해당 회의에는 국방부 지뢰 대응 활동팀 관계자가 참석한 가운데 경원선 복원 시 접경지역 지뢰 제거 문제도 안건으로 다뤄졌다.
김 의원은 이 회의가 열린 8월은 북한군이 서부·동부전선 군사분계선을 무단 침범해 지뢰를 새롭게 매설한 정황이 나타나는 등 접경지역 내 군사적 움직임이 관측되던 시기라고 주장했다. 그는 북한이 군사분계선을 넘어 지뢰를 매설하고 있을 때 북한 철도 지원을 위한 지뢰 제거 논의까지 이뤄진 행태는 맹목적 굴종이라고 지적했다.
통일부는 입장문을 내고 "경원선 복원 사업은 철원군 백마고지역부터 월정리역까지 우리 측 구간에 대해 이루어지는 것으로 '북한 철도 지원'은 명백한 사실 왜곡"이라며 "사업 재개는 철원 주민들의 숙원이었으며 완공 시 평화, 생태관광에 대한 접근성 개선을 통해 민생경제 활성화에 기여할 것으로 기대한다"고 반박했다.
이어 통일부는 "전체 사업 구간이 비무장지대 이남으로 철원 농민들이 오랜 기간 벼농사를 지으며 일상생활을 영위해 온 지역"이라며 "사업 구간의 지뢰 제거는 지역 주민의 안전을 위해서도 꼭 필요한 상황이며 군사 안보와는 관련이 없다"고 밝혔다.
sdk1991@newspim.com