최훈학 조선호텔 대표, 제주 수영장 염소가스 사고 사과…"고객 회복 최우선"

AI 핵심 요약beta
- 최훈학 대표가 1일 제주 수영장 염소가스 사고에 사과했다
- 조선호텔앤리조트는 운영을 중단하고 안전 확인에 나섰다
- 당국은 59명 이송 사고의 원인과 안전수칙 준수 여부를 조사했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
안전 상태 점검·원인 철저 규명
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 최훈학 조선호텔앤리조트 대표이사는 1일 그랜드 조선 제주 수영장에서 발생한 염소가스 유출 사고와 관련해 "고객 안전과 회복을 최우선으로 두고 필요한 지원과 후속 조치가 신속하게 이뤄질 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"며 "정확한 원인 규명과 함께 재발 방지 대책을 마련하겠다"고 밝혔다.
신세계그룹 계열 조선호텔앤리조트는 이날 그랜드 조선 제주 수영장에서 발생한 염소가스 사고와 관련해 이 같은 내용을 담은 최훈학 대표이사 명의의 공식 사과문을 발표했다.
최 대표는 사과문에서 "그랜드 조선 제주 호텔 수영장에서 발생한 사고로 고객 여러분께 불편과 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다"며 "사고 발생 직후 해당 시설의 운영을 즉시 중단하고 이용 고객의 안전 확인과 대피 안내 등 필요한 조치를 시행했다"고 말했다.
이어 "현재 관계 기관과 함께 정확한 원인과 경위를 조사하고 관련 시설의 안전 상태를 점검하고 있다"며 "이번 일로 불편을 겪은 고객들의 안전과 회복을 최우선으로 두고 필요한 지원과 후속 조치가 신속하게 이뤄질 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.
최 대표는 "이번 사안을 엄중하게 인식하고 있다"며 "정확한 원인 규명과 함께 관련 시설 및 운영 절차 전반을 재점검해 필요한 개선과 재발 방지 대책을 마련하겠다"고 강조했다.
그랜드 조선 제주 수영장에서 발생한 염소가스 사고는 이날 오전 10시 40분쯤 발생했다. 수영장 소독약 배합 과정 중 염소가스가 발생해 투숙객과 직원 등 59명이 병원으로 이송됐다. 투숙객 등은 어지럼증, 구토, 두통 등의 증상을 호소했다.
현재까지 생명에 지장이 있는 환자는 없는 것으로 알려졌다. 경찰과 소방당국 등은 소독약 배합 과정과 안전수칙 준수 여부 등 사고 경위를 조사하고 있다.
sdk1991@newspim.com