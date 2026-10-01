트럼프, 중간선거 후 이란 폭격 강화 언급…"전멸도 가능하다"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 미국 대통령이 1일 중간선거 뒤 이란 폭격을 강화할 수 있다고 말했다.
- 그는 이란이 있는 한 평화를 누릴 수 없고 무기도 충분하다고 했다.
- 또 탄약 부족 보도를 부인하며 이란의 호르무즈 해협 재개방 제안을 거절했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"무기 6개월동안 비축해"
"탄약 부족 보고서, 가짜"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 1일(현지시간) 다음 달 3일 치러지는 중간선거를 마친 뒤 이란에 대한 폭격을 강화할 수 있다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 공개된 미국 시사주간 타임과의 인터뷰에서 이같이 말했다.
트럼프 대통령은 '중간선거 이후 이란에 대한 폭격 강도를 높일 것인가'라는 물음에 "가능하다"고 답했다. 자신이 유엔총회에서 이란을 전멸시킬 수도 있다고 말한 것에 대해 "그렇다"며 "가능하다"고 재차 말했다. 그는 "이란이 있는 한 우리가 평화를 누릴 수 있다고 절대 생각하지 않는다"며 "우리는 무기가 많고 지난 6개월 동안 비축해왔다"고 했다.
탄약 부족과 관련한 국방부 공식 보고서에 대해선 "대부분 가짜 뉴스"라고 일축했다. 트럼프 대통령은 "일부 탄약의 재고 수준은 다른 종류에 비해 약간 낮은 편"이라며 "우린 중급과 상중급 탄약을 보유하고 있는데 이 탄약들은 매우 강력하며 그 어느 때보다 성능이 뛰어나다"고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 최근 이란 측이 제안한 호르무즈 해협 재개방을 위한 이른바 '7일 계획'을 거절했다. 이유에 대해 그는 "1년 전에 승인하지 않았을 일을 오늘도 승인하지 않았을 것이기 때문"이라고 했다.
트럼프 대통령은 "그들이 해협을 개방하겠다는 제안을 했었다"며 "그 제안의 일부는 봤겠지만, 전부는 아니었을 것"이라고 했다. 그는 "그 제안은 그저 충분하지 않았다"고 했다.
sdk1991@newspim.com