정점식 "하준경 회전문 돌려막기 땜질 인사...송영길·김병주는 김정일이 흐뭇"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 국민의힘 원내대표가 1일 이재명 대통령의 인사에 비판했다.
- 하준경 승진과 문신학 임명을 두고 회전문 돌려막기라고 했다.
- 송영길·김병주 특보 임명도 국정 쇄신 거부라며 비판했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 1일 이재명 대통령이 청와대 정책실장에 하준경 경제성장수석을 내부 승진시키고 경제성장수석에 문신학 산업통상부 차관을 임명한 것을 두고 "회전문 돌려막기 땜질 인사"라고 비판했다.
정 원내대표는 이날 페이스북에 "재경부 장관에 차관을 승진시키고, 국토부 장관에 차관을 승진시키더니 이번에는 경제수석을 정책실장으로 승진시켰다"며 이같이 밝혔다.
정 원내대표는 "부동산, 주식, 물가 등 경제 실정의 주범으로 책임을 물어 파면시켜야 할 사람인데 도리어 더 높은 자리로 승진시켰으니 기가 막힐 따름"이라며 "국정 쇄신을 거부하고 기존 국정 기조를 더욱 강화하겠다는 이재명 대통령의 아집이 읽힌다"고 주장했다.
또 송영길 더불어민주당 의원을 평화외교특별보좌관에, 김병주 민주당 의원을 국방정책특별보좌관에 위촉한 데 대해서도 비판을 이어갔다.
정 원내대표는 "송영길, 김병주 의원의 특보 임명은 북한 김정은이 흐뭇해할 인선"이라며 "2020년 북한의 남북연락사무소 폭파에 대해 '대포로 폭파 안 한 게 어디냐'며 두둔했던 게 송영길 의원이고, 북한 DMZ 지뢰 도발은 전 정부 탓하고 우크라이나 대통령에게 모욕적 발언을 늘어놓은 게 김병주 의원"이라고 주장했다.
그러면서 "이런 인물들이 대통령의 평화외교와 국방정책을 보좌한다니 역시나 국정 기조 전환의 의지가 없다는 뜻"이라고 지적했다.
정 원내대표는 "회전문 돌려막기 땜질 인사의 말로는 뻔하다"며 "이재명 정부는 스스로 실패의 구렁텅이로 들어가고 있다. 정책 기조의 전환, 국정 기조의 쇄신만이 답"이라고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com