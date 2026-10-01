기아, 3분기 84만6764대 판매 '역대 최대'…해외 판매 견인

AI 핵심 요약beta
- 기아가 1일 3분기 역대 최대 글로벌 판매를 기록했다.
- 9월 판매는 28만1984대로 전년보다 5.1% 늘었다.
- 해외 판매 호조로 3분기 판매는 84만6764대였다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 해외 판매 호조에 힘입어 올해 3분기 역대 최대 글로벌 판매 실적을 기록했다.
기아는 9월 글로벌 시장에서 국내 4만5705대, 해외 23만5457대, 특수차량 822대 등 총 28만1984대를 판매했다고 1일 밝혔다. 전년 동월 대비 5.1% 증가한 규모다.
국내 판매는 4만5705대로 전년 동월보다 6.7% 감소한 반면 해외 판매는 23만5457대로 7.5% 증가했다. 글로벌 차종별 판매는 스포티지가 5만1884대로 가장 많았고 셀토스 3만7950대, 쏘렌토 2만1115대가 뒤를 이었다.
국내에서는 쏘렌토가 6957대로 가장 많이 팔렸다. 스포티지 5497대, 셀토스 5422대, 카니발 5286대 등 RV 판매가 2만9403대를 기록했다.
기아의 3분기 글로벌 판매는 84만6764대로 지난해 3분기 78만5137대보다 7.8% 늘었다. 1962년 자동차 판매를 시작한 이후 역대 3분기 최대 실적이다.
기아는 4분기 미국에서는 하이브리드, 유럽에서는 전기차를 중심으로 판매 확대를 이어갈 계획이다.
chanw@newspim.com